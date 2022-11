WISATA kini sudah jadi kebutuhan banyak orang. Industri pariwisata pun tumbuh subur. Banyak negara termasuk Indonesia berlomba membangun sektor pariwisata untuk menarik kunjungan. Promosi gencar dilakukan termasuk lewat media sosial.

Salah satu platform media sosial paling banyak pengguna sekarang ini adalah TikTok. Demam TikTok melanda dunia. Lewat TikTok orang bisa berbagi informasi dengan video.

TikTok memiliki dampak besar terhadap para pengguna internet di seluruh dunia. Melalui aplikasi ini, semua orang bisa membagikan kegiatannya, seperti saat berlibur. Bahkan, pembuat konten dapat memberikan rekomendasi lokasi wisata terbaik.

Video seputar pariwisata yang viral di media sosial berdampak langsung pada destinasinya yang seketika ramai dikunjungi.

Litbang MNC Portal Indonesia merangkum 10 akun TikTok tentang pariwisata paling populer di Indonesia sebagai berikut.

1. Kemenparekraf (@kemenparekraf)

Akun TikTok resmi Kemenparekraf mulai aktif mempromosikan pariwisata Indonesia sejak 2020. Konten yang diunggah sangat beragam mulai dari tempat wisata, kesenian daerah, tradisi, budaya dan lainnya.

Menparekraf Sandiaga Uno (Kemenparekraf)

โ€œKonten yang kami unggah di media sosial bersifat partisipatif sehingga bisa menarik interaksi audiens di media sosial untuk membangun komunitas. Kemudian, konten tersebut harus otentik dalam artian merepresentasikan nilai, karakter, dan pesan yang spesifik mencerminkan Kemenparekraf,โ€ ujar Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf Agustini Rahayu.

Hingga kini tercatat sudah ada 58,6 ribu lebih followers dengan jumlah likes 626,7 ribu.

2. Dinas Pariwisata Medan (@colorfulmedan)

Dinas Pariwisata Kota Medan punya akun TikTok resmi @colorfulmedan. Mereka turut berkerjasama dengan TikTok sejak September 2019, untuk memudahkan promosi Medan ke tingkat global. Hingga 28 November 2022, akun ini memiliki 2.015 pengikut dan rutin membagikan konten menarik. Tidak hanya tempat pariwisata, namun juga kebudayaan. Bagi Anda yang akan berkunjung ke Medan, patut mengunjungi dan mengikuti akun ini.

3. Riza Salahudin (@rizasalahudin)

Konten kreator Riza Salahudin rajin membagikan video tentang pariwisata melalui akun TikTok @rizasalahudin. Melalui akun TikTok miliknya yang memiliki 105,8 ribu pengikut ini, ia membagikan pengalamannya, misalnya saat mengeksplorasi pantai-pantai yang ada di Bali.

Selain itu, ia juga membagikan pengalamannya ketika menginap di kapal pesiar. Riza sudah mengumpulkan lebih dari 1 juta likes di akunnya itu.

4. Helena Chintya (@ellchintya_)

Helena Chintya memiliki 305,2 ribu pengikut dan lebih dari 3 juta likes di TikTok @ellchintya_. Fokus utama kontennya adalah pariwisata, termasuk mengeksplorasi lokasi berlibur yang ia datangi. Salah satu unggahan yang banyak menjaring penonton adalah ketika ia berlibur ke Bali dan menunjukkan indahnya pemandangan di Rock Bar Ayana Resort.

Di sana, Helena menunjukkan terowongan panjang menyerupai gua yang terbuat secara alami. Tak ketinggalan, dirinya juga menunjukkan spot atau tempat terbaik untuk melihat matahari tenggelam atau sunset dari pinggir pantai. Konten ini mendapat 6 ribu likes dan sudah ditonton sebanyak 83 ribu kali.

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

5. Barry Kusuma (@barrykusuma)

Fotografer profesional Indonesia, Barry Kusuma, memiliki akun TikTok dengan 194,3 ribu pengikut. Secara total, Barry sudah mengumpulkan 4,5 juta likes di akunnya. Ia juga memiliki laman resmi yang memuat seluruh karyanya. Di TikTok, Barry rajin membagikan lokasi wisata di berbagai daerah di Indonesia, seperti di Kalimantan Selatan, Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur.

Barry juga mengajak para pengikutnya untuk berwisata kuliner secara virtual dengan menikmati aneka macam menu ikan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kuliner tradisional dari Sikka Maumere, Flores, hingga paparan mengenai terong Belanda di Bromo.

6. Natasha Alden dan Cameron Seagle (@theworldpursuit)

Dua kreator asal Amerika Serikat (AS), Natasha Alden dan Cameron Seagle, memutuskan untuk melakukan perjalanan keliling dunia sejak tahun 2017. Keduanya menabung hingga USD50 ribu untuk membiayai petualangannya dan menargetkan melancong ke 100 negara.

Untuk saat ini, sudah ada 85 negara yang dikunjungi. Akun TikTok yang dimiliki Natasha dan Cameron, @theworldpursuit, sudah diikuti oleh 262,9 ribu orang dengan lebih dari 10 juta likes.

Deretan negara yang sudah mereka kunjungi dan dibagikan dalam akun ini antara lain Yunani, Afrika Selatan, Maladewa, Lebanon, dan masih banyak lagi. Selain itu, akun ini juga memberikan tips bagi mereka yang ingin bepergian dengan biaya terjangkau.

7. Where to Find Me (@wheretofindme)

Where to Find Me merupakan akun TikTok dengan 397,7 ribu pengikut dan 15 juta likes. Di sini, TikTokers bisa menikmati berbagai konten pariwisata seru yang patut didatangi. Salah satunya adalah tentang rumah unik di Portugal yang berada di bawah tanah. Akun ini lebih banyak membagikan pengalaman menginap di hotel unik yang berada di berbagai negara di dunia.

8. Mikki Tenazas (@mgtenazas)

Mikhail Tenazas atau yang biasa disapa Mikki adalah seorang konten kreator asal Filipina yang menempuh pendidikan di bidang kedokteran. Sayangnya, pendidikan itu tak ia selesaikan karena merasa bukan keinginannya. Mikki lantas berbisnis daring yang memberikannya peluang untuk bisa bepergian ke berbagai tempat di dunia. Rupanya inilah hal yang sangat ia senangi dan nikmati.

Akun TikTok milik Mikki diikuti oleh 1,5 juta orang dengan lebih dari 16 juta likes. Berbagai negara yang sudah ia kunjungi adalah Maladewa, Prancis, Swiss, dengan salah satu kegiatannya mencoba naik mini coaster di Alpen.

9. Emma Expedition (@emmaexpedition)

Emma merupakan seorang fotografer asal Arizona, Amerika Serikat yang sudah melanglang buana ke berbagai negara. Ia juga kerap membagikan kisahnya saat keliling dunia di akun TikTok miliknya. Melalui laman resminya, Emma berujar bahwa dirinya sudah menyenangi dunia fotografi, terutama alam terbuka, sejak tahun 2015.

Akun TikTok dia kini sudah diikuti oleh 28,7 ribu orang dengan 1,3 juta likes. Satu konten yang sangat menarik dari Emma adalah ketika ia mengabadikan langit Utah di atas tenda kemahnya. Video dengan teknik timelapse itu telah ditonton oleh lebih dari seribu orang. Selain itu, ia juga memanjakan mata penontonnya dengan mengunggah suasana indah Green Canyon Arizona.

10. Jorgen Oyehaug (@oyehaug)

Jorgen Oyehaug adalah seorang kreator asal Norwegia yang telah memiliki 283,8 ribu pengikut di TikTok dengan 3,1 juta likes. Sebagai seorang kreator yang fokus menjelajah atau travelling, Oyehaug banyak membagikan kisahnya.

Misalnya, ketika ia bermalam di sebuah penginapan elegan di Eagle Nest Eco Lodge yang sangat terkenal di Innlandet, Norwegia. Selain itu, ia juga kerap mengeksplor berbagai tebing tinggi dan bukit di negaranya, bersama kawan-kawan serta anjing putih kesayangannya.