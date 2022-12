NASIB sepasang kekasih asal Republik Ceko ini sungguh tak mujur. Rencana mau menikmati liburan di Bali, keduanya malah berakhir di Bari, kota di sebelah tenggara Italia, karena salah beli tiket pesawat.

Pengalaman lucu dialami pasangan tersebut seketika viral setelah dia mengunggahnya ke akun Tiktoknya @elf.lizzy yang kini telah ditonton lebih 2 juta viewer dan mendapatkan 140ribu like.

Lizzy terlihat kesal dengan menuliskan caption “When he accidentally made a mistake and now you're flying to Bari (Saat dia tak sengaja membuat kesalahan dan sekarang kita terbang ke Bari),” dengan menambahkan emot badut.

Sebelumnya Lizzy meminta sang kekasih untuk memesan tiket pesawat ke Bali di Indonesia. Namun, pacarnya malah memesan tiket dengan tujuan Bari.

Dalam penulisan sekilas memang mirip hanya berbeda satu huruf R dan L, namun jika disandingkan dengan tempat itu sangat jauh mencapai ribuan kilometer. Posisi Bari berada di Italia sedangkan Bali berada di Indonesia.

Walaupun sang kekasih melakukan kesalahan yang fatal, mereka tetap terbang. Keduanya berangkat dari Praha, Ceko dengan tujuan akhir di Bari menggunakan maskapai Wizz Air.

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

Dalam unggahan tersebut terdapat berbagai komentar yang ia terima. “Kalau tujuannya liburan its okay, tapi kalau berkunjung ke saudara dan ada tujuan bisnis pasti panik” @noveemarora. “Ini pernah terjadi pada teman saya. Dia pikir akan pergi ke London, Inggris tetapi akhirnya ia pergi ke London, Ontario” tulis @Joel “Sejujurnya Bari bukanlah pilihan terburuk untuk berlibur” tulis akun lainnya.