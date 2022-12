MANAKALA Anda berkunjung ke Singapura, tak ada salahnya menjajal petualangan menakjubkan di Avatar: The Experience yang ada di Cloud Forest Gardens by The Bay.

Di sana, pengunjung akan dimanjakan oleh keindahan hutan belantara modern yang dipadukan dengan beberapa ornamen khas Avatar. Anda akan merasakan sensasi hidup di Pandora, negeri para Avatar.

MNC Portal berkesempatan berpetualang di Avatar: The Experience ini, Kamis, 1 Desember 2022 malam. Lantas, ada apa saja di dalamnya?

Pertama, pengunjung akan dimanjakan oleh pancuran air terjun yang sangat indah. Lampu ungu temaram memberi sensasi berbeda dan memperindah tampilan alam di Pandora buatan tersebut.

Lalu, terdapat beberapa patung yang terilhami langsung dari film 'Avatar'. Misalnya saja para hewan yang hidup di Pandora, patung Avatar itu sendiri, hingga telur hewan yang sangat menakjubkan.

(Foto: MPI/Muhammad Sukardi)

Hal yang menarik berada di arena ini adalah pengunjung dapat merasakan udara alam yang sangat sejuk. Ini tentu diciptakan lewat teknologi pendingin ruangan, namun keberadaan tanaman asli yang hidup sehat di sini pun menambah kesejukan tersebut.

Avatar: The Experience ini punya 7 lantai yang dapat diekspor seluruhnya oleh pengunjung. List yang besar memungkinkan pengunjung dengan anak bayi yang ditempatkan di baby stroller mengakses lokasi wisata ini.

(Foto: MPI/Muhammad Sukardi)

Satu lokasi yang tak boleh dilewatkan adalah bertemu langsung dengan naga raksasa biru yang tampak hidup. Spot ini jadi langganan pengunjung untuk mengambil gambar.

Tak hanya sekadar keliling, pengunjung juga diberi kesempatan untuk menjajal jadi Avatar dengan teknologi perubah wajah. Lokasi ini pun ramai disambangi, karena hasil transformasi Anda menjadi Avatar bisa disimpan langsung di ponsel.

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

Sedikit saran, jika Anda mencoba fasilitas ini, pastikan teman, pasangan, atau sahabat Anda merekam transisi Anda dari manusia menjadi Avatar untuk mendapatkan konten lain selain foto akhir. Biar lebih seru! Lalu, ada juga spot Anda terbang bersama naga, menjadi Avatar dan memiliki kekuatan spesial, hingga sensasi melewati untaian lampu putih super indah yang di ujungnya terdapat 'rumah' dari Avatar itu sendiri dengan video perjalanan kehidupan Avatar di dalamnya. BACA JUGA: Corona Menggila, Gunung Avatar di China Kena Lockdown

(Foto: MPI/Muhammad Sukardi) Oh iya, di akhir perjalanan sebelum kembali ke penginapan, Anda sebaiknya menyambangi toko souvenir. Di sini banyak disediakan pernak-pernik seputar Avatar, mulai dari bando dan ekor Avatar, kaus bergambar Avatar, kalung, gelang, dan perhiasan lain dengan keindahan bunga di dunia Pandora, hingga ada batik di jual di sini. Interesting, bukan? Untuk tiket masuk lokasi wisata di Singapura yang satu ini, mengacu pada laman resminya, wisatawan non-residen Singapura harus membayar 53 SGD atau sekitar Rp603 ribuan untuk dewasa dan anak-anak (3-12 tahun) 40 SGD atau diperkirakan Rp455 ribuan. So, tertarik untuk berpetualang di Avatar: The Experience Gardens by The Bay Singapura?