AKHIR tahun identik dengan musim dingin dan libur panjang. Untuk itu bagi sebagian negara Eropa dan Amerika, tak jarang akan mencari tempat wisata yang hangat untuk mengisi waktu libur musim dingin mereka.

Salah satunya dengan mengunjungi pulau tropis. Disana Anda dapat menikmati keindahan pantai sambil berjemur di bawah sinar matahari. Ada juga tempat snorkeling dan makanan menakjubkan yang mungkin saja belum pernah Anda coba sebelumnya.

Namun mengingat biasanya pulau tropis akan jauh dari negara-negara di benua Eropa dan Amerika, sehingga memakan waktu yang lama dalam perjalanan. Tapi siapa sangka, ternyata masih ada lho pulau-pulau tropis di benua Amerika yang jaraknya kurang dari 5 jam dari Amerika Serikat.

Berikut Adalah 10 daftar pulau tropis terbaik yang mudah diakses dari AS seperti dilansir dari BestLife Online.

St Martin

Hanya terletak 3 jam dari Miami, St. Martin berada di Laut Karibia timur laut. Berbeda dari pulau-pulau lain, di St. Martin merupakan pulau unik karena terbagi antara Prancis dan Belanda. Maka tidak heran jika Anda akan mendapatkan 2 budaya berbeda dalam sekali perjalanan ke pulau St. Martin.

Dengan sedikit budaya Prancis dan Belanda yang berbaur dengan banyak kesenangan asli Karibia di satu pulau, membuat pengalaman berbeda dan luar biasa yang tidak dapat Anda temukan di tempat manapun. Oleh karena itu, pulau ini memiliki banyak nama seperti St. Martin dalam bahasa Inggris, Saint-Martin dalam bahasa Prancis, atau Sint Maarten dalam bahasa Belanda.

St Martin (Shutterstock)

Selain dari keunikan budayanya, pulau ini sangat terkenal dengan keindahan pantainya, jalur pendakian disepanjang pantai, dan snorkeling juga lho!

Puerto Rico

Masih dari kawasan kepulauan Laut Karibia lainnya, Puerto Rico hanya berjarak 3 jam saja dari Florida. Di Pulau ini dipenuhi dengan alam dan sejarahnya yang menakjubkan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh pakar perjalanan dan pendiri See The Best Places, Steve Prohaska.

“Pulau ini dipenuhi keajaiban alam dan sejarahnya,” kata Steve.

Menurutnya, satu-satunya hutan hujan tropis yang dikelola oleh Forest Service AS, yaitu hutan El Yunque memiliki jalur pendakian terbaik. Pasalnya dengan luas sekitar 28.000 hektar, disana memiliki banyak keanekaragaman hayati yang melimpah dan menarik untuk dijelajahi.

Adapun hal lain yang bisa dilakukan disana adalah Berkayak di teluk bioluminescent di Fajardo. Mengunjungi Situs Sejarah Nasional San Juan, dimana telah menjadi Situs Warisan Dunia UNESCO serta bagian dari Sistem Taman Nasional. Serta Menelusuri jalan berbatu Old San Juan.

Nah satu hal lagi nih yang tidak boleh Anda lewatkan jika berkunjung ke salah satu pantainya, yaitu mencoba masakan lokal seperti lechon, arroz con gandules atau mofongo. Wah banyak kegiatan yang bisa dilakukan disana ya!

Kepulauan Virgin AS

Pulau yang hanya bisa dicapai 3 jam dari Miami ini, menawarkan berbagai tempat wisata yang sangat sayang untuk Anda lewati. Kepulauan Virgin AS sendiri terdiri dari tiga pulau utama, yaitu St. Croix, St. John, dan St.

Thomas, serta banyak pulau kecil lainnya. Ada banyak hal yang dapat dilakukan di Kepulauan Virgin AS, seperti snorkeling, menyelam, berlayar, menjelajahi hutan hujan, dan mengunjungi situs bersejarah.

Bahama

Hanya dibutuhkan waktu sekitar 1 jam jalur udara dari Miami untuk sampai ke Bahama. Di pulau ini terdapat pantai pasir putih yang indah untuk kalian lewatkan. Selain alamnya yang menakjubkan, Bahama juga mempunyai tempat-tempat sejarah untuk kalian kunjungi. Ada sejarah tentang bajak laut karibia, yang bisa Anda kunjungi pada menara Blackbeard, di Nassau. Pada menara ini dulunya dijadikan tempat mencari bajak laut yang menduduki pulau itu pada abad ke-18.

Bermuda Tempat yang penuh misteri ini, hanya memakan waktu lebih dari dua dari New York. Selain karena misteri segitiga bermudanya, pada pulau ini juga identik dengan kisah-kisah para perompak bajak laut di masa lalu. Menurut Jamari Douglas , wakil presiden pemasaran, PR, dan komunikasi di Otoritas Pariwisata Bermuda, dulunya pulau itu adalah tujuan paling awal para perompak terkenal, seperti Henry Jennings. Ia adalah salah satu bajak laut Hitam paling terkenal dan ikonik di dunia. Oleh karena itu, gak heran jika Anda akan merasakan dampak sejarah mereka. Ada lebih dari 300 bangkai kapal mengelilingi pulau ini. Pulau ini juga dikelilingi oleh cincin terumbu karang yang melindungi dan menyebabkan banyak bangkai kapal bersejarah yang berasal dari tahun 1600-an hingga 1997. Pulau Mujeres, Meksiko Dengan nama setempat ‘Isla Mujeres’ yang dalam bahasa Spanyol artinya pulau wanita, tidak menutup kemungkinan yang mengunjungi tempat ini adalah dari semua kalangan. Pada pulau ini memiliki banyak pantai yang menakjubkan, dan merupakan tujuan untuk snorkeling. Salah satunya adalah Museum Seni Bawah Air Isla Mujeres , museum seni khusus yang sepenuhnya berada di bawah air, dan hanya dapat diakses dengan snorkeling saja. Selain itu, pulau ini juga terkenal dengan penduduknya yang ramah lho! Adapun hal lain yang bisa Anda lakukan disini adalah olahraga, berbelanja, dan menikmati pemandangan. Untuk mencapai tempat ini, hanya dibutuhkan waktu 3 jam dengan jalur udara dari kota-kota di AS, seperti Dallas, Houston, Atlanta, Miami, dan Fort Lauderdale. Roatan, Honduras Dengan sejarah Spanyol dan Inggris di masa lalu, kini Hondarus menjadi tujuan pulau tropis yang paling indah. Terlepas dari sejarah pulau ini yang menarik, Honduras juga merupakan rumah bagi pemandangan alam dan satwa liar yang menakjubkan. Roatan begitu istimewa karena mempunyai terumbu karang terbesar kedua di dunia, yaitu Mesoamerican Barrier Reef. Maka tidak mengherankan jika pata snorkeling dan scuba diving disana sangat populer karena penasaran dengan terumbu karang tersebut. Pulau ini juga menawarkan perjalanan dengan satwa liar setempat seperti sloth, lumba-lumba, dan berbagai burung tropis. Selain itu, sda banyak pantai pasir putih yang menakjubkan dan perairan yang jernih. Pulau ini dapat ditempuh dengan jalur udara selama kurang dari 3 jam, melalui Dallas dan Miami. Caye Caulker, Belize Dengan air lautnya yang berwarna hijau tosca, pulau ini tampak cantik karena pantai pasir karang putihnya. Pulau ini menawarkan wisata seperti snorkeling, berenang bersama hiu di Cagar Laut Hol Chan, memberi makan ikan tarpon, dan masih banyak lagi. Untuk sebagian besar transportasi di pulau ini adalah berjalan kaki, kereta golf, atau sepeda. Kota Caye Caye Caulker dan Belize, bisa Anda tempuh selama dua jam dari Houston, Dallas, dan Miami. Pulau Padre Selatan, Texas Tepat di ujung selatan Texas, dekat perbatasan negara bagian dengan Meksiko, terdapat serangkaian pulau, yang salah satunya adalah Pulau Padre Selatan. Pulau kecil yang hanya memiliki luas lebih dari 3 mil persegi ini terkenal dengan pantainya yang indah dan airnya yang tenang. Pulau ini menawarkan 34 mil pantai pasir putih, hangat, air jernih, cuaca nyaman, dan berbagai kegiatan. Beberapa kegiatan untuk dinikmati di pulau ini termasuk memancing, berperahu, dan mengunjungi Burung Pulau Padre Selatan, Pusat Alam dan Buaya Tempat Suci. Untuk bisa ke Pulau Padre Selatan, Anda bisa menempuh waktu selama 30 menit berkendara dengan mobil Bandara Internasional Brownsville SPI. Jamaika Jamaika menjadi tujuan liburan pulau tropis paling populer, karena menerima jutaan wisatawan setiap tahun. Meski demikian Anda yang ingin mencari ketenangan, bisa mengunjungi tempat yang tidak dipadati orang. Selain karena pantainya, ada tempat lain yang wajib kalian kunjungi, yaitu air terjun sungai Dunn dan Taman di Ocho Rios. Disana akan melihat air terjun yang berasal dari mata air paling indah di Jamaika. Tak boleh ketinggalan juga untuk mampir ke Museum Bob Marley di Kingston, sang legenda reggae yang berasal dari Jamaika. Untuk bisa mengunjungi Jamaika, bisa tempuh dalam waktu kurang dari tiga jam dari Florida, serta New Orleans dan Atlanta.