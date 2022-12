LIBURAN Natal 2022 sudah dekat. Mungkin Anda sudah mempersiapkan kegiatan untuk dinikmati bersama pasangan seperti mengunjungi tempat wisata dan memilih tempat penginapan.

Namun, ada beberapa hotel dan resort terbaik bertema Natal 2022 di Amerika Serikat yang bisa Anda pilih sebagaimana dilansir dari USA Today.

1. Hotel del Coronado

Hotel yang berada di California, Amerika Serikat paling mencolok secara visual. Spesial di musim liburan (sekitar pertengahan November–1 Januari), Hotel del Coronado meningkatkan lebih dari 2.000 ornamen Natal, 10.000 lampu, dan 20 pohon Natal. Ada pula arena seluncur es tepi pantai hingga layanan makanan dan minuman.

2. Eau Palm Beach Resort and Spa

Resor pantai terbaik Florida, Amerika Serikat ini mulai 21 Desember akan menyediakan kelas koktail untuk orang dewasa. Sedangkan anak-anak dapat mengunjungi Sinterklas dan Nyonya Claus.

Retret yang cerah ini, menawarkan pula sarapan prasmanan liburan pada malam Natal dan makan siang Natal saat hari Natal tiba.

3. The Driskill

Austin The Driskill telah menyambut tamu ke pusat kota sejak 1886. Musim liburan ini, hotel mulai menghiasi aula untuk Natal dengan upacara penerangan pohon disertai musik live, dan koktail pada 1 Desember. Pohon setinggi 16 kaki membuat lobi tetap ceria dan cerah sepanjang musim, juga anak-anak akan senang di sekitar roti jahe di lobi.

4. The Plaza New York

Hotel ini menjadi tempat paling ikonik di New York, melampaui perayaan musim liburan tahunan. The Plaza New York sangat terkenal degnan peran utamanya dalam film klasik Natal “Home Alone 2: Lost in New York”. Perayaan di hotel ini dimulai pada 29 November dengan penerangan pohon Natal.

Sepanjang bulan November dan Desember, para pengunjung dapat menikmati teh sore dan melihat-lihat di toko pop-up bertema kisa cinta “Eloise” di The Plaza.

5. Resor dan Spa Grand Floridian Disney Resor dan spa ini terasa seperti teman hiburan Orlando. Di Walt Disney World, dekorasi taman hiburan yang seru dan perayaan Natal sangat meriah menjadi pusat perhatian, serta hotel-hotel Disney di Orlando selalu menikmati kesenangan. Di resor dan spa ini juga, para pengunjung disambut oleh aroma roti jahe segar dan pohon Natal menjulang tinggi. 6. InterContinental The Willard Washington DC Mendatangi The Willard selama liburan adalah rasa memasuki sebuah adegan film Natal. Untaian karangan bunga yang menyala, poinsettia merah cerah, dan pohon Natal yang menjulang tinggi memenuhi hotel, dan di Round Robin Bar menyediakan koktail untuk para pengunjung.