LIMA negara ini punya tradisi perayaan Natal paling istimewa dan meriah. Menyajikan nuansa semarak dan berbagai atraksi yang membuat Natal begitu berkesan.

Selain menikmati suasana Natal, Anda juga bisa menjelajahi berbagai spot wisata di negara tersebut bersama orang-orang terdekat.

Berikut tempat yang pas untuk merayakan malam Natal Anda :

Singapura

Suasana Natal di Singapura paling terasa dari Negara Asia lainnya. Saat acara Christmas in Singapore berlangsung, ada banyak festival yang patut Anda jadikan bagian dari pengalaman Natal Anda di Singapura.

Marina Bay Singapura

Berbagai dekorasi di tempat umum dipersiapkan dengan sangat cantik, menjadikan suasana malam Natal lebih hidup dan meriah di setiap sudut kota. Uniknya pohon Natal di Singapura bebaskan pohon Natal di Singapura berbeda dari biasanya.

Antwerp, Belgia

Antwerpen adalah salah satu kota paling terkenal di Eropa dalam hal merayakan Natal di Belgia. Saat malam natal tempat ini di dekorasi dengan sangat meriah dengan bangunan kuno di sekitarnya.

Terdapat juga berbagai festival saat malam natal seperti pasar Natal, arena seluncur es dan konser musik malam. Kemeriahannya tak diragukan lagi, jadi tak ada salahnya Anda mengunjungi negara Belgia ini.

Finlandia

Finlandia, adalah sebuah negara Nordik yang terletak di Eropa Utara. Pada tahun 1820-an, ada legenda bahwa Kutub Utara adalah tempat tinggal Sinterklas. Lain halnya dengan penduduk Finlandia. Mereka percaya bahwa Natal ada di Rovaniemi, Lapland, yang berada di utara lingkaran Arktik.

Anak-anak akan merayakan Natal dengan cara membuat kue jahe bersama santa dan mengikuti kelas kaligrafi di sekolah Elf, serta menyusun daftar keinginan dengan pena tradisional. Pernak-pernik dekorasi pun menghiasi dan melengkapi keindahan malam Natal di Finlandia.

Nuremberg, Jerman

Malam menjelang perayaan Hari Natal tiba banyak pengunjung dan turis asing mengunjungi Jerman. Suasana ramai dan meriah disuguhkan di negara ini, banyak pengunjung menikmati sosis khas Jerman, minuman rempah-rempah dengan memAndangi keindahan kota.

Hal yang sangat indah di jerman ketika waktu senja telah tiba, berbagai lampu di sudut kota akan dinyalakan. Anda akan menemukan suasana bak negeri dongeng dan romantis.

New York City, Amerika Serikat

New York City tak hanya indah saat perayaan Natal, tempat ini selalu indah setiap harinya bahkan banyak turis asing berkunjung selain waktu libur Natal. Tempat ini akan merayakan natal dengan sangat meriah, berbagai pohon Natal dengan ukuran besar dapat ditemukan dengan sangat mudah.

Selain itu pasti Anda sudah tak asing lagi dengan perayaan Natal di New York City seperti film-film Hollywood seperti Home Alone 2: Lost in New York (1992) atau Elf (2003) yang menjadikan kota New York sebagai latar belakang tempat.