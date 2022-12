LIBURAN mandiri di Australia Barat adalah salah satu cara terbaik untuk merasakan pengalaman terbaik berwisata di Australia. Demikian menurut Tourism Western Australia (TWA).

Terdapat banyak jalur berkendara dengan lanskap indah di berbagai belahan dunia, tetapi perpaduan antara medan, pemandangan, dan kuliner, makin menjadikan Australia Barat sebagai destinasi roadtrip terbaik.

Para turis dapat 'tersihir' dengan pemandangan seperti padang bunga liar dan danau pink cantik di sebelah kiri, serta berbagai hasil bumi lokal segar di barisan restoran mewah di kawasan South West.

Tourism Western Australia (TWA) menyebut, konsep Walking On A Dream dapat meningkatkan rupa Australia Barat sebagai destinasi wisata unik dalam pasar global yang sangat kompetitif, guna melajukan angka kunjungan turis, serta meningkatkan ekonomi Australia Barat.









Konsep kreatif Walking On A Dream menjawab hasrat utama turis serta pengunjung dan memposisikan Australia Barat sebagai tujuan menakjubkan, mempesona, penuh impian dan khayalan, sehingga dapat menjadi aspirasi untuk dikunjungi.

Seniman keturunan Australia Barat penampil tarian Aborigin, Rika Hamaguchi dan Ian Wilkes, memainkan peran utama dalam video brand baru tersebut, dengan penampilan mereka yang mencerminkan budaya Aborigin kuno Australia Barat (budaya hidup tertua di dunia) dan terbaru (budaya kosmopolitan yang tumbuh subur di seluruh negara bagian).

Deputy Premier and Minister for Tourism, the Honourable Roger Cook MLA, mengatakan bahwa merk baru ini akan menjamin reputasi Australia Barat menonjol sebagai salah satu destinasi paling unik, berkesan, dan paling didambakan untuk dikunjungi, sekarang dan di masa depan.

“Australia Barat itu seperti mimpi. Tempat dimana keajaiban alam dan segala pengalaman dalam bucket list Anda dapat tercapai dan membuat Anda merasa seperti sedang menjelajahi dunia lain,” ungkap Menteri Cook, mengutip laman Antara. Peluncuran merk pariwisata global terbaru ini berfokus pada empat tujuan wisata utama di seluruh Australia Barat: Perth, Margaret River Region, Ningaloo Reef, dan Kimberley. “Menyusul peluncuran ‘Walking On A Dream’, kami yakin merk pariwisata baru Australia Barat akan menarik lebih banyak kunjungan wisatawan dari Indonesia,” tambah Menteri Cook. “Kami tahu bahwa turis Indonesia menyukai tujuan wisata dan atraksi yang tidak terlalu padat, di mana mereka tidak perlu mengantre untuk mengambil foto. Australia Barat diberkati dengan ruang terbuka yang luas serta lanskap yang dramatis, tidak hanya sangat indah dan unik, tetapi juga leluasa dan memiliki penduduk yang tak banyak, membuatnya memiliki banyak ruang untuk semua orang, terutama di wilayah kami,” tuturnya. Australia Barat merupakan negara bagian Australia yang terbesar. Dengan total wilayah sekitar lebih dari 2.500.000 sq. km, garis pantai sepanjang 12.500 km dan membentang 2.400 km dari utara ke selatan, menempati sepertiga dari benua. Australia Barat adalah negara bagian Australia terdekat dengan Indonesia, hanya 4,5 jam waktu terbang dari Jakarta.