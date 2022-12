BICARA soal liburan, khususnya bagi pelancong yang ingin bepergian ke kota-kota di belahan dunia perlu untuk mengetahui hal ini agar Anda sudah bersiap dengan beberapa kemungkinan pengeluaran yang terbilang cukup mahal.

Melansir News18, beberapa kota besar ini menurut Indeks Biaya Hidup Seluruh Dunia Economist Intelligence Unit (EIU) untuk tahun 2022, biaya hidup rata-rata akan naik 8,1 persen imbas perang Rusia dan Ukraina serta efek pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Berikut sejumlah kota termahal di dunia yang perlu traveler ketahui, sebelum mengunjunginya.

1. New York

Urutan pertama jatuh kepada kota incaran para turis dan kota terpadat di Amerika Serikat, disebut juga sebagai 'The Big Apple'.

Kota New York dibagi menjadi lima borough, masing-masing terkait dengan kota yang berbeda di negara bagian New York: Brooklyn (Kings Country), Manhattan (New York Country), Queens (Queen Country), The Bronx (Bronx Country(, dan Staten Island (Richmond Country).

(Foto: Instagram/@anastasiia_ptitsa)

2. Singapura

Singapura merupakan negara pulau kecil namun berkembang dengan banyak hal ditawarkan, mulai fasilitas gaya hidup sampai pengembangan pribadi. Negara ini menjadi ideal bagi pertumbuhan keluarga dan anak-anak dalam suasana yang menyenangkan dan aman. Negara-kota ini berada di nomor dua dalam daftar kota termahal di dunia.

3. Tel Aviv

Selanjutnya, kota Tel Aviv merupakan kota kelima yang paling banyak dikunjungi di Timur Tengah dan Afrika yang terletak di pantai Mediterania Israel. Kota ini terkenal dengan budayanya, memiliki kehidupan malam yang meriah.

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

4. Hong Kong dan Los Angeles Los Angeles dan Hong Kong adalah next dua dalam daftar. Los Angeles, sebuah kota di California, Amerika Serikat yang dikenal dengan lambang Hollywood-nya sangat ikonik apalagi menjadi kediaman resmi banyak aktor terkenal. Sementara Hong Kong adalah kota dan wilayah administrasi Tiongkok, secara resmi dikenal sebagai Hong Kong. Daerah Khusus Republik Rakyat Tiongkok ini juga berfungsi sebagai pusat negara bagi industri film dan televisi. (Foto: Instagram/@discoverhongkong) 5. Zurich Terakhir, Zurich merupakan ibu kota keuangan Swiss dan kota perbangkan kelas atas. Tidak heran jika sering disebut sebagai salah satu kota termahal di dunia. Kota ini juga terkenal dengan gaya hidup mewah, belanja kelas atas, dan cokelat gourmet. Terlepas dari biaya tinggi dan kemewahannya, kota ini digolongkan sebagai salah satu kota terbaik di dunia untu ditinggali.