AUSTRALIA Barat punya banyak destinasi wisata yang menarik dikunjungi. Perpaduan antara medan, pemandangan, dan kuliner, mennjadikan Australia Barat sebagai destinasi roadtrip terbaik.

Wisatawan bisa tersihir dengan pemandangan seperti padang bunga liar dan danau pink cantik, serta berbagai hasil bumi lokal segar di barisan restoran mewah di kawasan South West.

Deputy Premier and Minister for Tourism, the Honourable Roger Cook MLA mengatakan pihaknya tahu bahwa turis Indonesia menyukai tujuan wisata dan atraksi yang tidak terlalu padat dan tidak perlu mengantri untuk mengambil foto.

“Australia Barat diberkati dengan ruang terbuka yang luas serta lanskap yang dramatis, tidak hanya sangat indah dan unik, tetapi juga leluasa dan memiliki penduduk yang tak banyak, membuatnya memiliki banyak ruang untuk semua orang, terutama di wilayah kami,” ujar Cook dalam acara peluncuran merk global pariwisata Australia Barat ‘Walking On A Dream’ di Jakarta, baru-baru ini.

Berikut beberapa tempat wisata di Australia Barat.

1. The Kimberly

Di sinilah budaya kuno, lanskap, dan alam berlimpah. Sebagai salah satu tujuan terbaik di Australia untuk mendapatkan pengalaman Aborigin yang autentik, pengunjung Kimberley dapat mengikuti tur dengan pemandu dan menemukan seni cadas kuno (ancient rock art), memancing kepiting lumpur (mud crabbing) dan spearfishing, serta mendengarkan cerita Dreamtime.

Ibukota mutiara Australia, Broome adalah gerbang barat menuju hutan belantara Kimberley. Inilah tempat di mana Cable Beach berada, dan sering disebut sebagai salah satu pantai terbaik dunia.

Broome juga merupakan rumah bagi mutiara Laut Selatan (South Sea pearl)– di antara mutiara budidaya komersial terbesar dan paling didambakan di dunia, serta jejak kaki dinosaurus – yang diperkirakan berusia lebih dari 120 juta tahun.

Pada air biru kehijauan Teluk Talbot, terdapat arus pasang surut yang bergerak cepat menembus dua ngarai sempit McLarty Range, mendorong air ke dalam formasi rapid yang mengalir melalui celah kembar dengan kecepatan yang liar biasa, menghasilkan Air Terjun Horizontal satu-satunya di Australia.

Bagian timur Kimberley adalah rumah bagi beberapa atraksi paling unik di dunia – termasuk Bungle Bungle Range di Taman Nasional Purnululu yang terdaftar sebagai Warisan Dunia, yang diyakini dibuat selama 350 juta tahun; dan Danau Argyle – salah satu danau air tawar terbesar di Belahan Bumi Selatan.

Gibb River Road yang ikonik adalah road trip epik sepanjang 660 kilometer melintasi Kimberley dari Kununurra ke Derby, dan salah satu petualangan four-wheel drive klasik Australia. Itu memotong beberapa negara paling kasar di Bumi dan menyediakan akses ke satwa liar yang spektakuler, lembah merah yang menakjubkan, dan air terjun yang cantik.

2. Perth Perth adalah ibu kota paling cerah di benua Australia, menikmati lebih dari 3.000 jam sinar matahari per tahun, dan secara konsisten terpilih sebagai salah satu kota paling layak huni di dunia. Dengan kurun waktu 30 menit dari pusat kota Perth, pengunjung dapat mencicipi makanan segar dan anggur premium di Swan Valley - kawasan perkebunan anggur tertua di negara bagian ini; bersantai di salah satu taman dalam kota terbesar di dunia - Kings Park & Botanic Garden; saksikan matahari terbenam Samudra Hindia yang ikonik di salah satu dari 19 pantai metropolitan murni di Perth, dan jelajahi kota bohemian Fremantle dengan pemandangan heritage streetscapes, bir tradisional yang berkembang pesat, dan pemandangan pengamen/busker. Berjarak naik feri singkat dari garis pantai Perth, terdapat Rottnest Island, rumah bagi 63 pantai, 20 teluk, dan hewan paling bahagia di dunia, quokka. CBD Perth ramai dengan bar, restoran, dan hotel-hotel baru, sementara bangunan dan jalan setapaknya di sana telah menjadi kanvas bagi seniman lokal, antar negara bagian, dan internasional. Cara terbaik untuk menikmati kota dan daya tariknya adalah dengan mengikuti tur cultural walking tour bersama pemandu Aborigin. Investasi publik dan swasta yang sangat besar turut bantu merevitalisasi kota dan sekitarnya, termasuk pembukaan Optus Stadium, Elizabeth Quay, Perth City Link dan Yagan Square, Hibernian Place, Cathedral Square dan State Buildings, serta Crown Towers. 3. Margaret River Kawasan ini merupakan satu-satunya kawasan anggur premium di Australia yang memadukan makanan dan anggur kelas dunia dengan pantai yang masih asli, hutan kayu tinggi, tempat berselancar terkenal, dan gua kuno. Margaret River merupakan nama kota, sungai, dan kawasan anggur – dan berada di tanjung antara Busselton di utara dan Augusta di selatan, tiga jam berkendara ke selatan Perth. Sebagai salah satu dari sembilan kawasan anggur di Australia Barat, anggur paling sukses yang diproduksi di Margaret River Region adalah Chardonnay, Sauvignon Blanc, dan Semillon, serta Cabernet Sauvignon. Kawasan Margaret River adalah rumah bagi lebih dari 150 produsen anggur, 100 cellar doors (ruang cicip anggur), dan memproduksi lebih dari 20 persen anggur premium Australia. Beberapa kilang anggur asli yang masih beroperasi sampai sekarang termasuk Vasse Felix, Leeuwin Estate, Cullen Wines, Moss Wood Wines, dan Cape Mentelle. Di samping kilang anggur, terdapat banyak restoran mewah, boutique breweries, galeri seni, dan tanaman hasil bumi (fresh produce) yang segar dan melimpah. Anda akan menemukan buah beri, buah batu, apel, daging sapi, unggas, makanan laut, keju, venison (daging rusa), marron, dan coklat. Margaret River Region juga dikenal secara internasional sebagai salah satu lokasi selancar gelombang besar terbaik di dunia untuk ombak spektakuler yang konsisten. Ada lebih dari 40 tempat teratas di sepanjang pantai Margaret River, dengan kondisi mulai dari reef breaks yang kuat hingga fun beach surf. Di antara banyak pengalaman perjalanan lainnya, Margaret River Region sangat bagus untuk whale-watching (sepanjang 6 bulan), memancing, panjat tebing, abseiling, bersepeda gunung, canoe, dan hiking. Jalur Cape to Cape membentang sejauh 135 km di sepanjang Leeuwin-Naturaliste Ridge, antara mercusuar Cape Naturaliste di utara hingga Cape Leeuwin di selatan. Top Trail yang moderat menampilkan pemandangan pantai dan hutan yang spektakuler, gua, tanjung, formasi bebatuan, dan tampilan vegetasi dan bunga liar yang selalu berubah-ubah. 4. Ningaloo Reef Ningaloo Reef adalah terumbu karang tepi (fringing reef) terbesar di Australia. Pengunjung dapat berjalan langsung dari pantai dan snorkeling di atas taman karang yang luar biasa yang dipenuhi ikan berwarna-warni hanya beberapa meter dari pantai. Sepanjang 300 kilometer Ningaloo Reef terletak di dalam Taman Laut Ningaloo yang terdaftar sebagai Warisan Dunia dan merupakan terumbu karang tepi terdekat dengan daratan di dunia. Sebagai salah satu lingkungan laut yang paling beragam secara biologis di planet ini, Ningaloo adalah rumah bagi hiu paus antara bulan Maret dan Agustus setiap tahunnya. Tur dari Coral Bay atau Exmouth memberikan kesempatan sekali seumur hidup untuk berenang bersama hiu paus – satu-satunya destinasi di Australia yang menyediakan kesempatan untuk bertemu dengan ikan terbesar di dunia secara langsung. Antara Agustus dan Oktober, tur interaksi paus bungkuk (humpback whale) mulai beroperasi, memberi pengunjung kesempatan untuk berenang bersama mamalia raksasa ini. Pengunjung juga dapat berenang bersama pari manta sepanjang tahun di Coral Bay. Seperti hiu paus dan paus bungkuk, pari manta adalah pemakan filter dan memiliki mulut ompong besar yang mereka gunakan seperti saringan untuk menyedot plankton dan krill. Selain berenang bersama hiu paus, paus bungkuk, dan pari manta, Ningaloo Region menawarkan banyak hal untuk dilihat dan dilakukan pengunjung. Hanya di sini, pertemuan antara dataran outback gurun pasir dan terumbu karang dalam perairan biru kehijauan Samudera Hindia dapat berikan kesan yang tak terlupakan. Snorkeling di perairan murni dengan lebih dari 500 spesies ikan dan 220 spesies karang, serta menyelam di lokasi penyelaman kelas dunia, atau jelajahi Taman Nasional Cape Range yang terjal.