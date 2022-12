9 LOKASI tempat belanja oleh-oleh terbaik di Australia memang menarik untuk dibahas. Bertandang ke negeri Kangguru memang tak lengkap rasanya jika tak berkunjung ke pusat oleh-olehnya.

Terdapat banyak pusat perbelanjaan terbaik di Benua Pulau itu. Tak ayal, banyak wisatawan yang menjadikan berbelanja oleh-oleh sebagai satu kegiatan wajib di sana.

Lantas, mana saja lokasi tempat belanja oleh-oleh terbaik di Australia? Untuk mengetahuinya, simak rangkuman Okezone berikut ini.

Australia Fair

Sedang berada di kota Gold Coast? Jangan lupa untuk mampir ke Australia Fair. Pusat belanja oleh-oleh yang ada di jantung kota ini memiliki 230 toko dengan beberapa departemen store andalan.

Mulai dari Kmart, Best & Less, serta supermarket Woolworths and Coles. Ada juga Birch Carroll & Coyle Cinemas, Trader Dukes Tavern, serta restoran dan kafe yang menarik.

Westfield Chermside

Chermside adalah mall terbesar di Brisbane yang memiliki hampir 370 toko dan kafe. Terdapat beberapa departemen store, seperti David Jones, Myer, dan Harris Scarfe. Sementara toko Apple Inc dan Rebel Sport pada lantai 2 mall ini.

Erina Fair

Di New South Wales juga ada pusat perbelanjaan terbesar dengan menyediakan 300 toko seperti David Jones, Myer, Kmart, Target, dan departemen store lainnya.

Erina Fair juga memiliki wahana area ice skating yang dapat digunakan baik anak-anak maupun orang dewasa.

Warringah Mall Tak hanya Erina Fair, Warringah Mall juga menjadi pusat belanja terbesar di New South Wales. Bahkan tempat belanja oleh-oleh ini menduduki tiga besar setelah Westfield Parramatta dan Bondi Junction. Selayaknya mall di Australia pada umumnya, di sini pun terdapat departemen store seperti David Jones, Myer, Target, dan Big. W. Ada pula area indoor bermain untuk anak-anak. Castle Towers Shopping Center Di daerah Castle Hill ada pusat oleh-oleh terbaik, namanya Castle Towe. Mall ini memiliki beragam toko baik untuk menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Di sini ada brand-brand ternama seperti Target, Kmart, Myer, David Jones, Coles, Freshersworld, dan berbagai tempat makan lainnya. Chadstone Shopping Center Diketahui jika Kota Melbourne memiliki 2 mall terbesar di Australia, yakni Chadstone dan Fountain Gate. Chadstone sendiri merupakan sebuah mall sebesar 190.000 meter persegi yang memiliki 530 toko di dalamnya. Sejak dibuka pada Oktober 1960, mall ini telah mengalami renovasi selama beberapa kali. Westfield Bondi Junction Berlokasi di Oxford Street, Westfield Bondi Junction menjadi salah satu destinasi belanja yang sangat cocok bagi yang hobi belanja. Pusat belanja ini termasuk yang terbesar kedua di New South Wales dan termasuk mall terbesar ke-6 di Australia. Terdapat sekitar 388 toko, mulai dari toko pakaian, perhiasan, gadget, dan lain-lainnya. Westfield Sydney Sydney menjadi jujukan destinasi saat bertandang di Australia. Kota satu ini juga memiliki pusat perbelanjaan terbesar, yakni Westfield Sydney. Tempat ini memiliki banyak butik pakaian trendi dari brand ternama serta toko-toko alat kecantikan. Westfield Miranda Salah satu pusat belanja terbesar di Australia, Westfield Miranda memiliki 2 departemen store utama, yakni Grace Bros dan Farmers. Mall yang memiliki kurang lebih 396 toko ini telah banyak dilakukan perluasan oleh pihak pengelola sejak pertama kali dibuka pada 1961. (Foto: Instagram/@westfieldmiranda) Kini Westfield Miranda menduduki peringkat keempat sebagai mall terbesar di Australia setelah Chadstone, Westfield Parramatta, dan Bondi. Itulah 9 lokasi tempat belanja oleh-oleh terbaik di Australia yang wajib dikunjungi. Semoga bermanfaat ya Okezoners.