PEMERINTAH Kota Surabaya, Jawa Timur, menyiapkan empat paket destinasi wisata untuk wisatawan mancanegara melalui Kapal Pesiar Viking Mars.

Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya, Wiwiek Widayati mengatakan, ada sebanyak 570 wisatawan mancanegara yang menggunakan Kapal Pesiar Viking Mars berlabuh di Pelabuhan Tanjung Perak, Kota Surabaya pada Jumat, 9 Desember 2022.

"Ada sekitar 27 bus yang masuk di Surabaya dan kami bagi di beberapa destinasi wisata di Surabaya," kata Wiwiek, mengutip Antara.

Menurut dia, ada empat paket destinasi yang ditawarkan di antaranya Paket Sparkling, Paket Heritage of Surabaya, Paket Culture of Surabaya, Temple of Surabaya, dan Surabaya Your Own yang lebih untuk belanja.

Wiwiek mengaku, semua destinasi wisata di Kota Surabaya telah dikunjungi mulai Tugu Pahlawan, Pura Jagat Karana, HOS Tjokroaminoto, Balai Kota Surabaya, Rumah Abuhan, Kembang Jepun, dan Kebun Binatang.

"Surabaya melalui Tanjung Perak itu adalah pintu yang mereka bisa masuki, bahwa pelabuhan dan Surabaya memiliki infrastruktur yang bagus. Disamping itu juga ada destinasi wisata yang bisa kami tawarkan," ujar dia.

Wiwiek menjelaskan, meskipun jumlah kunjungan para wisatawan berbeda saat sebelum dilanda pandemi Covid-19, dengan dimulainya kapal sandar ini, masih terlihat antusias para wisatawan mancanegara untuk mengunjungi Kota Surabaya. Hal ini juga sangat penting untuk mendorong pemulihan ekonomi di Kota Pahlawan.

"Kami menguatkan lagi destinasi wisata sehingga semakin stabil secara kualitas. Artinya bahwa kenyamanan, kebersihan, keramahan-tamahannya, dan SDM yang menangani kegiatan ini harus kami kuatkan," kata dia. Selain itu, kata dia, Pemkot Surabaya juga memiliki tambahan destinasi wisata baru seperti Tunjungan Romansa, Kya-kya, Wisata Perahu Air Kalimas, serta menawarkan paket destinasi wisata baru lainnya yakni, Surabaya Kriya Galeri (SKG) Reborn. BACA JUGA:Â Kedatangan Kapal Pesiar ke Sabang Momentum Dongkrak Kunjungan Turis Asing "Upaya kami mempromosikan ini, untuk menguatkan kembali jejaring. Di tour operator, kami terus memelihara hubungan kerjasamanya untuk menawarkan seluruh destinasi di Surabaya," kata dia. Salah seorang wisatawan asal Australia, Jennifer mengaku terkesan dengan destinasi wisata saat berkunjung ke Balai Kota Surabaya. "Saya sangat suka melihat mereka menari dan menggerakkan jari jemari sambil menggerakkan badannya. Bagi saya yang besar di Australia, kami tidak pernah kenal dengan gaya tari semacam itu," ujar Jennifer.