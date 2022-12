PIMPINAN DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur mendorong destinasi wisata air berupa susur Sungai Kalimas masuk dalam paket wisata yang ditawarkan kepada para wisatawan domestik maupun mancanegara.

"Semoga wisata yang sudah lama diresmikan itu tetap menjadi perhatian. Walaupun banyak wisata baru yang bermunculan," ungkap Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufidah di Surabaya, mengutip Antara, Minggu (11/12/2022).

Menurut Laila, pihaknya sering memberikan masukan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemerintah Kota Surabaya agar wisata air seperti susur Sungai Kalimas masuk dalam paket wisata yang ditawarkan para wisatawan domestik maupun mancanegara.

BACA JUGA: Menikmati Wisata Malam Romantis di Sungai Kalimas Surabaya

Seperti halnya kedatangan ratusan wisatawan mancanegara melalui Kapal Pesiar Viking Mars yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak, Kota Surabaya pada Jumat, 9 Desember 2022 lalu. Saat kedatangan wisatawan itu, Pemkot Surabaya hanya menyiapkan empat paket destinasi wisata.

Empat paket destinasi wisata tersebut meliputi Paket Sparkling, Paket Heritage of Surabaya, Paket Culture of Surabaya, Temple of Surabaya, dan Surabaya Your Own yang lebih untuk belanja.

"Katanya dulu ada rencana penambahan perahu 10 armada untuk susur Sungai Kalimas, tapi yang datang saat itu cuma dua. Tapi gak tau kalau sekarang ini sudah ditambah lagi atau belum?" kata dia.

Apalagi, lanjut dia, untuk bisa ikut susur Sungai Kalimas harus secara daring. Sementara banyak warga yang mengeluh saat daftar secara daring selalu penuh. "Katanya kurang sehari daftar daring, tapi pas hari H-nya dibatalin. Termasuk wisata bawah tanah Alun-Alun Surabaya," kata dia.

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

Menurut Laila, konsep destinasi wisata air Susur Sungai Kalimas yang ditawarkan saat ini menarik yakni, dengan memadukan konsep destinasi wisata kuliner, edukasi, belanja dan sejarah. Sehingga, sepanjang rute perjalanan itu pengunjung dimanjakan dengan sejumlah spot wisata. "Kami berharap wisata air itu bisa dikenalkan kepada wisatawan. Tentunya harus lebih dikembangkan menjadi lebih baik," katanya. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya, Wiwiek Widayati sebelumnya mengatakan, selain empat paket wisata, semua destinasi wisata di Surabaya telah dikunjungi mulai Tugu Pahlawan, Pura Jagat Karana, HOS Tjokroaminoto, Balai Kota Surabaya, Rumah Abuhan, Kembang Jepun, dan Kebun Binatang. BACA JUGA: Wisata Alam Air Hitam Siap Manjakan Peserta UCI MTB, Susur Sungai Sambil Nikmati Sunset Selain itu, kata dia, Pemkot Surabaya juga memiliki tambahan destinasi wisata baru seperti Tunjungan Romansa, Kya-kya, Wisata Perahu Air Kalimas, serta menawarkan paket destinasi wisata baru lainnya yakni, Surabaya Kriya Galeri (SKG) Reborn. "Upaya kami mempromosikan ini, untuk menguatkan kembali jejaring. Di tour operator, kami terus memelihara hubungan kerjasamanya untuk menawarkan seluruh destinasi di Surabaya," ujar Wiwiek.