MOMEN pergantian tahun seringkali dijadikan kesempatan untuk mengambil cuti guna pelesiran ke luar negeri. Nah, jika Anda belum memiliki rencana negara tujuan yang akan dikunjugi, Singapura bisa menjadi destinasi alternatif pilihan.

Lokasinya yang tak terlalu jauh memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu singkat sehingga Anda bisa berlama-lama berada di sana. Berikut 5 tempat wisata yang bisa Anda kunjungi ketika menyambangi Singapura, dirangkum dari berbagai sumber:

1. Sentosa Island

Mungkin Anda heran mengapa ada pantai di tengah wilayah Singapura yang dikenal sebagai daerah perkotaan. Jangan khawatir, meski Singapura sebenarnya tidak dikenal sebagai destinasi pantai, tapi Singapura memiliki Sentosa Island.

Pantai Siloso adalah tempat yang bagus untuk menikmati waktu pantai, dan pengunjung dapat bermain bola voli di lapangan bebas atau bermain kayak dan skimboarding.

Ada beberapa atraksi pantai lainnya, ditambah akuarium Underwater World, di mana Anda bisa berenang bersama lumba-lumba.

Yang harus dilihat di Pulau Sentosa adalah Merlion, patung terkenal Singapura yang memiliki kepala singa dan tubuh ikan.

Anda dapat naik eskalator ke puncak patung dan menikmati pemandangan panorama daerah sekitarnya. Tipe petualang pasti ingin melihat The Flying Trapeze dan SeaBreeze Water-Sports @Wave House, di mana Anda dapat mencoba terbang dengan terikat pada paket jet bertenaga air.

(Foto: Instagram/@mayatong)

2. Universal Studio

Ini yang menjadi wisata favorit anak-anak. Orang dewasa pun juga senang jika diajak ke sini. Tersebar di lahan seluas 49 hektare, Universal Studios Singapore adalah taman hiburan luar biasa yang menawarkan kesempatan hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa.

Ada lokasi film dan acara televisi seperti Kota New York, Hollywood, Madagaskar, dan Mesir Kuno, antara lain. Shrek's Far Far Away dan Lost World dan Revenge of the Mummy adalah beberapa atraksi utama lainnya di dalamnya.

3. Pulau Ubin

Kehidupan Singapura dikenal glamoue dan dipenuhi gedung pencakar lain. Tapi, Anda bisa menetepi sejenak dari hingar-bingar itu dengan mengunjungi pulau kecil Pulau Ubin, di mana kurang dari 100 orang masih hidup dengan cara sederhana yang sama seperti di tahun 1960-an.

Nama pulau itu adalah bahasa Melayu untuk "Pulau Granit", julukan yang diberikan karena keunggulannya di masa lalu sebagai kota tambang. Pulau ini mudah dicapai dengan perahu, 10 menit perjalanan yang berangkat dari Terminal Feri Changi Point.

4. Gardens By The Bay Disini Anda dapat menikmati pertunjukan gratis. Jangan heran jika anda melihat pemandangan orang-orang yang "tidur-tiduran" di area ini karena setiap pukul 19.45 dan 20.45 akan ada light show di pohon-pohon yang ada si sana. Gemerlap lampu seakan mengingatkan Anda pada suasana di Disneyland. 5. Singapore Zoo Kebun Binatang Singapura adalah tempat yang cukup mengesankan. Fasilitasnya bersih dan hewan-hewannya tampak dirawat dengan baik, dengan banyak vegetasi subur dan ruang habitat. (Foto: Instagram/@dar_inasokolova44) Salah satu yang sangat mengesankan adalah pengunjung dapat menyaksikan bayi dan orangutan dewasa berayun tinggi di atas platform mereka dan mengemil buah-buahan. Ada juga keluarga besar simpanse, zebra, harimau putih, kanguru, dan banyak makhluk lainnya. Anda juga bisa merasakan sensasi mengelilingi kebun binatang di malam hari dengan Safari Malam. Ada pula Safari Sungai (termasuk hutan panda raksasa), dan Taman Burung Jurong.