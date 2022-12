SWISS memiliki salah satu jaringan rel kereta terpadat dan terpanjang, layanan paling tepat waktu, dan beberapa jalur kereta gunung yang paling spektakuler di Eropa. Bahkan jam yang ada di stasiunnya pun cukup legendaris.

Memiliki transportasi umum yang menunjang sekaligus memudahkan masyarakatnya, perjalanan menggunakan kereta bukanlah hal yang menjemukan untuk dilakukan di Swiss.

Pemandangan alamnya yang menakjubkan, dengan berbagai titik-titik keindahan yang khas membuat siapapun terkesima. Oleh karena itu, sudah ada 5 alasan mengapa Swiss wajib dijelajahi menggunakan kereta?

1. Jendela didesain untuk menikmati pemandangan indah Swiss

Bepergian menggunakan kereta di Swiss, bukan sekadar hanya pergi dari kota satu ke kota lainnya. Anda pasti pernah mendengar cerita tentang perjalanan kereta api di Swiss.

Jendela panorama dengan ukuran besar menghadap langsung ke arah lembah yang indah, serta danau yang masih asli.

Adapun ide yang lebih baik lagi untuk menikmati pemandangan indah dari kereta di Swiss yaitu dengan memesan tiket kereta ekskursi gunung, seperti dari Zermatt ke Gornergrat, atau Interlaken ke Jungfraujoch. Di mana lembah subur hijau berganti dengan hamparan salju berwarna putih yang tentu tak terlupakan!

(Foto: Instagram/@doeeme)

2. Selalu tepat waktu

Di Swiss, ada pepatah umum yang berbunyi, 'tepat waktu berarti datang lima menit lebih awal'. Oh ya, ketepatan waktu adalah aspek penting dari cara hidup orang Swiss, dan hal itu jelas tercermin dalam efisiensi angkutan umum mereka, terlebih lagi dalam sistem kereta api mereka.

Penundaan atau pembatalan jarang terjadi bahkan untuk penduduk setempat. Di Swiss, perkirakan kereta berangkat tepat waktu atau, paling banter, tidak lebih dari tiga menit dari waktu yang dijadwalkan.

Ini untuk memastikan bahwa penumpang yang menaiki kereta penghubung ke tujuan berbeda memiliki cukup waktu untuk melakukan transit tanpa harus melakukan sprint Olimpiade melintasi peron stasiun hehe.

3. Anda bisa bepergian dengan nyaman dan bergaya

Pengaturan tempat duduk yang nyaman dan luas tentu akan disukai oleh para penumpang kereta api. Anda hanya memiliki lebih banyak ruang untuk melakukan peregangan dibandingkan dengan penerbangan kelas ekonomi yang padat. Terlebih lagi, kereta di Swiss memberikan jok empuk dan dilengkapi dengan pijakan kaki yang bisa ditarik juga.

Sebagian besar kereta di Swiss juga dilengkapi dengan meja baki yang dapat dilipat dan port pengisian daya yang tentunya akan berguna jika Anda bepergian untuk bekerja atau hanya perlu mengisi daya ponsel/kamera Anda dengan cepat. Namun hal ini tergantung pada kereta yang Anda naiki.

4. Kemudahan akses transportasi

Dari pesawat hingga menuju ke puncak pegunungan, tidak ada tempat lain yang memiliki kemudahan transportasi publik semudah yang ditawarkan negara paling netral ini.

Jaringan rute kereta, bus, dan kapal menjangkau kurang lebih 29.000 kilometer dan dapat mencapai ke tengah alam Swiss. Sungguh menakjubkan, bukan?

(Foto: Instagram/@pierrecuony_photography)

5. Pilihan moda transportasi beragam

Masyarakat atau penumpang tak perlu khawatir untuk bepergian dengan transportasi publik di Swiss. Ada berbagai transportasi pilihan untuk menemani petualangan terbaik Anda mulai dari kereta ekspres, cable car, tram, public bus hingga boat, baik yang tradisional hingga modern.

Dengan menggunakan transportasi publik di Swiss, kamu akan merasakan konsep 'traveling is not all about the destination, it is also about the journey' yang berarti; 'traveling bukan hanya tentang tujuan, tapi juga tentang perjalanan'.