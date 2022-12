KABAR baik bagi para pecinta olahraga biliar, pasalnya AHA! Cafe Yogyakarta akan menggelar turnamen biliar bertajuk Fun Billiard Tournament. Turnamen yang mempertandingkan nomor nine ball ini akan berlangsung pada Minggu, 18 Desember 2022 di Next Hotel Yogyakarta, Kompleks Malioboro City, Jl. Laksda Adisucipto, Sleman Yogyakarta.

General Manager Next Hotel Yogyakarta, Albert Yonas Kusuma menyampaikan bahwa turnamen ini dibuka untuk semua kelangan, kecuali atlet profesional. Karena memang tujuannya hanya untuk ajang silaturahmi bagi para pecinta olahraga bola sodok tersebut.

"Fun Billiard Tournament ini ditujukan sebagai ajang silaturahmi bagi penggemar olahraga biliar di Yogyakarta sekaligus untuk memperkenalkan AHA! Cafe ke komunitas biliar di sekitaran Yogyakarta", ujarnya

Pria yang sering disapa Jonas ini juga menuturkan bahwa pada turnamen kali ini jumlah pesertanya terbatas hanya 16 orang, dengan sistem race 3 pada setiap pertandingannya.

"Karena waktu turnamen hanya kita gelar satu hari, untuk pesertanya kita batasi sebanyak 16 orang, dengan nantinya akan kita bagi menjadi 2 group", tambahnya.

Next Hotel Yogyakarta dan AHA! Cafe Yogyakarta juga menyiapkan hadiah yang menarik bagi para pemenang, diantaranya Juara 1 cash 500 ribu + voucher menginap di Next Hotel Yogyakarta Juara 2 cash 250 ribu, Juara 3 voucher F&B di AHA! senilai 200 ribu, dan merchandise. adapun biaya pendaftaran hanya sebesar 75 ribu, yang sudah termasuk first drink mocktail dan sertifikat untuk semua peserta.

Untuk info lebih lanjut mengenai Biliard Fun Tournamen dapat menghububungi ke nomor 08111 869 888 atau 0274 4234 888. Dan bisa mengunjungi https://www.nexthotel.id untuk dapat informasi menarik lainnya.

(sal)