MEMILIKI lebih dari seribu pulau, festival musik sensasional, dan pantai berbatu dengan hamparan laut Mediterania yang bersih, menjadikan Kroasia sebagai destinasi wisata impian musim panas.

Belum lagi alam yang masih asri, budaya yang dinamis, dan beragam arsitektur ajaib yang bisa Anda nikmati di sini.

Anda bisa mengunjungi berbagai spot sesuai minat dan selera Anda, karena negara kecil di Laut Adriatik ini punya segalanya.

Berikut 10 rekomendasi destinasi yang bisa Anda datangi ketika berlibur di Kroasia, yang dilansir dari Travel Away;

Plitvice Lakes National Park

Danau ini adalah salah satu danau dengan pemandangan paling terkenal di Kroasia. Spot yang sudah di bawah perlindungan UNESCO ini persis seperti negeri dongeng, dengan danau dengan air berwarna zamrud yang mengalir, air terjun beruap, dan tanaman hijau yang subur.

Jembatan kayu dan jalur pendakian berkelok menambah kesan eksotis di tempat yang banyak dihuni oleh serigala, beruang coklat, dan lebih dari 160 spesies burung ini.

Stradun

Dikenal juga dengan sebutan Placa, Stradun adalah jalan paling indah dan terkenal yang terletak di Dubrovnik. Jalan ini membelah Kota Tua, sebuah kawasan pejalan kaki sepanjang 300 meter yang diaspal dengan marmer, dan menjadi penghubung gerbang timur dan barat kota.

Sepanjang Stradun banyak terdapat banguna bersejarah yang disulap menjadi pertokoan dan kafe.

Pula Arena

Dibangun pada abad ke-1 Masehi, Pula Arena adalah salah satu amfiteater Romawi terbesar yang masih ada di dunia. Monumen kuno ini juga menjadi bangunan paling terpelihara di Kroasia.

Pernah digunakan sebagai tempat pertarungan gladiator, kini Pula Arena berubah menjadi pusat kehidupan budaya kota yang rutin menyelenggarakan berbagai acara, pameran, dan konser, termasuk Festival Film Pula setiap bulan Juli.

Pula Arena (Travel Away)

Hvar Island

Monumen era Venesia, ladang lavender ungu, dan pelabuhan Renaissance yang bertabur kapal pesiar bisa Anda temukan di Hvar. Kota ini juga menjadi pulau paling cerah dan glamor di Kroasia.

Terletak di Laut Adriatik, di lepas pantai Dalmatian, Hvar masih alami dengan pantai kecil berkerikil dan laut biru yang tenang.

Tidak hanya persona alamnya, Hvar memiliki jalan berlapis marmer yang dikhususkan untuk pejalan kaki, restoran apik, dan tempat pest modis, yang siap menarik wisatawan dari berbagai belahan dunia.

Pulau Hvar (Travel Away)

Diocletian’s Palace, Split

Berdiri di area dengan luas sekitar 31 ribu meter persegi, Istana Diocletian menempati lebih dari setengah luas Kota Tua Split, dan merupakan salah satu reruntuhan Romawi termegah dan paling terpelihara di dunia.

Sekitar 3 ribu orang tinggal di dalam kompleks marmer dan batu kapur putih tersebut. Di sana juga terdapat bar, toko, dan juga restoran.

Dubrovnik

Selain menikmati Stradun yang terkenal di sana, Anda juga dapat melihat indahnya lanskap Dubrovnik dari atas. Anda bisa naik kereta gantung ke Gunung Srd atau berjalan melewati tembok kota kuno.

Sampai di atas, Anda bisa melihat atap merah dan perairan biru cerah, serta hijaunya pohon di sekitar rumah warga.

Pantai Zlatni Rat, Brac

Pantai yang terletak di pulau Brac ini bisa berubah bentuk sesuai dengan pasang surut air laut juga arus.

Dibatasi oleh pohon pinus, pantai berkerikil putih memanjang ke Laut Adriatik yang berwarna biru cerah. Pantai cantik ini juga menjadi tujuan selancar dan kitesurfing banyak wisatawan.

Mali Losinj

Kota pulau terbesar di Laut Adriatik ini pernah menjadi pusat maritim dan komersial yang penting. Terletak di pulau Losinj yang subur, kota ini terkenal dengan udara lautnya yang bersih, dan memiliki kawasan bersejarah yang memikat.

Ada juga pelabuhan alami dengan arsitektur Mediterania berwarna pastel yang siap memanjakan mata pengunjung.

Rovinj, Istria

Jalan-jalan berbatu yang curam, piazza yang menawan, serta rumah-rumah bergaya Venesia menjadikan Rovinj menjadi kota salah satu kota tercantik di Kroasia.

Kota Tua Rovinj dipenuhi oleh bar, restoran, dan galeri seni. Anda juga bisa menemukan kapal pesiar glamor dan perahu nelayan tua yang berada di samping pelabuhan.

Tepian laut Zadar

Tepian laut Zadar adalah salah satu tempat dengan pemandangan paling unik di Kroasia. Anda bisa menemukan instalasi seni mutakhir dan pemandangan matahari terbenam terindah di dunia.

Dirancang oleh arsitek lokal, Nikola Basic dan dengan dukungan alam, Greetings to the Sun dan Sea Organ di dekatnya, akan membuat setiap orang yang lewat terpesona dengan pertunjukan cahaya dan suara yang fantastis.