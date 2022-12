SAAT mengemudikan kendaraan, baik darat, udara, ataupun air sebaiknya membutuhkan konsentrasi dan kondisi yang siap mengemudi.

Hal itu bertujuan agar perjalanan menjadi aman, nyaman, dan terhindar dari bahaya. Namun, nyatanya saat ini banyak diantara mereka yang kurang fokus hingga tertidur saat berkendara, seperti pilot ini yang tertidur saat sedang mengemudikan sebuah pesawat.

Mengutip Livemint, sekitar dua pertiga pilot di India, mengaku tertidur di kokpit saat pesawat mengudara. Menurut sebuah studi oleh Safety Matters Foundation yang melibatkan 542 pilot regional, lokal dan internasional, 66 persen dari mereka yang disurvei mengaku tertidur saat berada di kontrol pesawat tanpa membangunkan sesama awak pesawat.

Di India mengalami kelangkaan kronis pilot yang kompeten. Setiap maskapai penerbangan membutuhkan hingga 1.500 pilot baru setiap tahun. Namun, hanya 200 hingga 300 dari karyawan yang memiliki pelatihan yang sesuai.

Penyebab paling umum pilot di India ini tertidur adalah bekerja dengan berlebihan hingga harus melakukan penerbangan dari pagi dan mengharuskan bangun lebih awal yang biasanya sekitar pukul 02.00 dini hari.

Salah satu penyebab terbesar kecelakaan pesawat adalah kelelahan. Di antara India dan Inggris, terdapat 1,5 juta orang India Inggris yang tinggal di India.

Sehingga, penerbangan sekitar ratusan dalam setiap pekan. Sekitar 54 persen pilot melaporkan mengalami rasa kantuk yang luar biasa pada siang hari dan menurut tanggapan mereka, sementara 41 persen melaporkan mengalami kantuk berlebihan di siang hari.

Setidaknya sepertiga dari mereka yang disurvei mengaku mengalami pengalaman nyaris kecelakaan saat sedang melakukan penerbangan, karena rasa Lelah yang rasakan. Akibat dari kelalaian serta kelelahan yang dirasakan oleh sang pilot membuat 15-20 persen mengalami kecelakaan fatal.

Kecelakaan pesawat tidak terjadi setiap hari. Namun, statistik mengungkapkan bahwa 80% dalam setiap waktu, terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh manusia itu. Waktu reaksi yang lebih lambat, konsentrasi yang berkurang, dan pengambilan keputusan yang lebih buruk adalah semua efek dari kelelahan.

Selain itu, menurut tinjauan statistik kecelakaan pesawat komersial di seluruh dunia antara tahun 1959 dan 2016, sekitar 48 persen kecelakaan fatal di dalam pesawat terjadi selama take off dan pendaratan.

Menurut data dari tahun 2011 hingga 2015, fase take off dan pendaratan penerbangan terdapat lebih dari 65 persen kecelakaan yang dilaporkan, dengan pendekatan yang tidak stabil menjadi faktor penyebab 14 persen dari insiden ini. Selain itu, take off yang tidak stabil menyebabkan 31 persen landasan pacu sehingga dapat berbahaya bagi seluruh penumpang pesawat maupun awak kabin di dalamnya.