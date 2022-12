DEPUTI Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Ni Made Ayu Marthini menjelaskan bahwa kerja sama atau kolaborasi co branding yang dilakukan oleh Kemenparekraf dengan korporasi memiliki tiga tujuan utama.

Tiga tujuan utama yang dimaksud meliputi peningkatan brand equity Wonderful Indonesia sebagai identitas pariwisata Indonesia, memperluas penetrasi pasar dan jangkauan, serta adanya pemanfaatan sumber daya dari setiap pihak yang terlibat.

BACA JUGA:Libur Nataru 2023, Sandiaga Ajak Masyarakat Berwisata di Indonesia

Ia juga menjelaskan, Co-Branding Awards 2021 memiliki empat kategori yaitu Best Exposure, Most Collaborative, Most Creative, dan Most Partisipative dengan masingmasing dibagi kembali dalam Gold, Silver dan Bronze.

"Program ini bertujuan untuk melahirkan dan mempertahankan semangat dari para mitra untuk mengembangkan kegiatan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif dalam balutan brand Wonderful Indonesia," katanya dalam Wonderful Indonesia Co Branding Award (WICA) di Balairung Soesilo Soedarman, Kemenparekraf, Jakarta Pusat, Rabu (12/14/2022).

BACA JUGA:Jelang Lawan Argentina, Yuk Intip 5 Objek Wisata Populer di Kroasia!

Ayu menambahkan, saat ini sudah ada sekitar 75 brands yang tergabung dan menjalin komitmen untuk berkolaborasi yang dikukuhkan secara legal dengan dokumen Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Selanjutnya ia berharap dengan adanya kolaborasi tersebut, nantinya industri pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia semakin berkembang dan matang. Serta para mitra akan memperoleh juga manfaat dalam aspek aktivitas bisnis mereka, baik yang bersifat langsung maupun tidak.

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menambahkan, bahwa kemitraan co-branding ini merupakan manifestasi dari salah satu kata kunci yang sering didengungkan, yaitu kolaborasi. "Selain itu, Wonderful Indonesia diharapkan mampu bersifat 360, yaitu dapat kita jumpai saat bangun di pagi hari sampai kembali akan terlelap tidur di malam hari dalam segala aktivitas kita sehari-hari," terangnya. Acara Wonderful Indonesia Co-Branding Awards 2022 ini merupakan yang kali keempat, setelah sebelumnya sempat diselenggarakan pada tahun 2018, 2019, dan 2021. Berdasarkan Travel and Tourism Development Index (TTDI) 2021, Sandiaga menuturkan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-32 dimana pesaing terdekat kita Thailand berada di peringkat ke-36 dan Malaysia berada di peringkat ke-38. Di mana dalam salah satu indikator individual yaitu Country Brand Strategy Rating Indonesia menduduki peringkat ke-25. Hal ini menunjukan Indonesia memiliki inovasi yang baik dan ini harus terus ditingkatkan.