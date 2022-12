ARGENTINA melaju ke babak final Piala Dunia 2022 Qatar usai mengandaskan perlawanan Kroasia di semifinal dengan skor meyakinkan 3-0. Lionel Messi menjadi salah satu penyumbang gol Albiceleste -julukan Argentina- sekaligus menjadi man of the match pada laga tersebut.

Bicara soal Argentina tentu sulit dilepaskan dari peran pemain kelahiran Rosario, Sante Fe itu. Kali ini Okezone secara khusus akan mengulas tentang kota kelahiran pria berjuluk La Pulga.

Rosario merupakan kota terbesar di Argentina yang terletak di Provinsi Santa Fe. Kota yang terletak sekitar 300 mil dari ibu kota Argentina, Buenos Aires ini merupakan kota terpadat ketiga di negara itu.

Apa yang menarik di kota ini? Di Kota Rosario Anda bisa melihat arsitektur klasikal, seperti Art Nouveau dan arsitektur Art Deco, yang telah dipertahankan selama berabad-abad di tempat tinggal warga, dan juga bangunan umum.

Dari semua hal unik yang ada di Rosario, kota yang berlokasi di tepi barat Sungai Paraná ini jauh lebih dikenal sebagai kota penghasil pemain sepak bola bertalenta besar, termasuk Lionel Messi. Berikut 7 fakta menarik tentang Rosario, sebagaimana Okezone rangkum dari berbagai sumber.

Gereja Nuestra Señora del Rosario

Pada tahun 1689, Luis Romero de Pineda, seorang prajurit kolonial, membangun sebuah vila di Rosario, kemudian mengumpulkan para pemukim dan pekerja dari Santa Fe untuk mendirikan distrik pedesaan di area tersebut.

Distrik yang disebut sebagai Los Arroyos itu berkembang di wilayah tersebut, hingga tahun 1725, situs vila yang dibangun Romero de Pineda berubah nama menjadi Rosario.

Pembangunan berlanjut pada tahun 1731, di mana Gereja Nuestra Señora del Rosario atau Gereja 'Bunda Rosario' didirikan dan menjadi pusat awal perkembangan kota.

Tempat lahirnya bendera Argentina

Meski sudah berdiri sejak tahun 1689, Rosario tak pernah mengibarkan bendera Argentina, hingga tahun 1812. Hal ini karena Rosario mendukung Revolusi Mei tahun 1810.

Peristiwa yang terjadi dari tanggal 18 hingga 25 Mei tersebut berlangsung di Buenos Aires, yang saat itu menjadi ibu kota Viceroyalty Río de la Plata.

Dalam peristiwa tersebut, terbentuklah pemerintahan lokal, Primera Junta (Junta Pertama), pada tanggal 25 Mei. Junta ini pada akhirnya akan menjadi negara Argentina.

Baru pada tanggal 27 Februari 1812, Jenderal Manuel Belgrano mengibarkan bendera Argentina untuk pertama kalinya di tepi Paraná. Pengibaran bendera tersebut membuat Rosario disebut sebagai ‘Cradle of the Argentine Flag’ atau tempat lahirnya bendera Argentina.

Pusat kebudayaan

Tidak hanya dikenal dengan pelabuhannya yang menjadi pusat utama pengiriman barang Argentina, Rosario yang merupakan kota terbesar ketiga di Argentina juga menjadi pusat kebudayaan.

Kota yang pertama kali dihuni pada tahun 1720, belum dianggap sah oleh Spanyol hingga tahun 1816. Selama itu, kota ini menjadi lumpuh dan tidak berkembang.

Sebagai penghargaan atas perjuangan kemerdekaan, dibangun Parque de la Independencia dan Monumento Nacional a la Bandera.

Monumen Nacional a la Bandera memiliki tinggi sekitar 78 meter dan menggambarkan sebuah kapal besar, berlayar menuju masa depan dan menandai makam Manuel Belgrano, orang yang pertama kali merancang bendera Argentina.

Rosario juga sangat populer dengan museum, khususnya Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino yang mengoleksi karya seni Eropa dan Argentina yang luar biasa.

Spot wisata

Salah satu spot wisata di Rosario yang paling menarik perhatian pengunjung adalah Parque de la Independencia. Area dengan luas 126 hektare ini terdiri dari taman, air mancur, taman mawar, dan air mancur menari. Tempat ini juga kerap dijadikan lokasi untuk berlatih olahraga, dan pameran seni.

Terdapat empat sektor di area ini. Masing-masing mewakili komunitas utama imigran Eropa yang membentuk kota Rosario, yaitu Taman Prancis, Sektor Inggris, Rosedal (wilayah yang dipengaruhi oleh Spanyol), dan sektor Italia.

Taman ini juga memiliki pertunjukan air mancur menari yang dapat dinikmati setelah matahari terbenam.

Punya julukan unik

Rosario adalah salah satu dari sedikit kota di Argentina yang tidak dapat menunjuk seseorang sebagai pendirinya. Kota tersebut dinamai sama dengan nama akhir ‘Pelindung Kota’ yaitu Virgin of the Rosary atau disebut juga Our Lady of the Rosary.

Gambar Virgin of the Rosary tetap ada di katedral, di tempat yang sama dengan kapel aslinya. Setiap tanggal 7 Oktober Gereja Katolik Roma akan mengadakan pesta tahunan ‘Bunda Rosario’.

Pesta tersebut digelar untuk menghormati kemenangan Angkatan Laut abad ke-16 yang berhasil mengamankan Eropa dari invasi Turki.

Lahirkan banyak pesepakbola andal

Selain pemain legenda, Lionel Messi, Rosario juga menjadi tempat kelahiran beberapa pemain sepak bola terkenal lainnya, seperti Angel Di Maria dari Paris Saint Germain, yang kerap mengungkapkan rasa cintanya pada Rosario.

Selain itu, ada juga Ever Banega, Cristian Ansaldi, Giovan lo Celso, Mauro Icardi dari Inter Milan dan mantan gelandang Argentina, Maxi Rodriguez.

Asteroid 14812 Rosario

Observatorium Astronomi Kota Prof. Victor Capolongo diresmikan pada 18 Juni 1970, yang juga menjadi nama direktur pertamanya.

(Foto: Instagram/@rosarioarg_)

Observatorium tersebut memfasilitasi penjangkauan, pengajaran, dan penelitian di bidang astronomi, dan ilmu-ilmu terkait dan menginformasikan kepada publik fenomena yang terjadi di langit.

Untuk memantau peristiwa yang ada di luar angkasa, observatorium memasang dua teleskop, yaitu refraktor Coudé dan reflektor Cassegrain.

Pengamatan nyata dan foto astronomi dilakukan terhadap langit Rosario, terutama terhadap Matahari, Bulan, Jupiter, Saturnus, Mars, dan Venus.

Sebagai bentuk penghormatan terhadap kota tersebut, maka asteroid 14812 dinamai sama dengan nama kota itu, yakni Rosario.