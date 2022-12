KOREA Selatan digandrungi anak muda karena musik K-Pop yang dimiliki. Korea Selatan juga punya julukan yang masyhur yakni 'Negeri Ginseng'.

Tanaman ginseng di Korea Selatan memang tumbuh dan berkembang dengan baik. Ginseng sendiri merupakan tanaman dengan khasiat obat yang masuk dalam suku Araliaceae.

Sebenarnya bukan sekedar tumbuh subur saja, tetapi Korea Selatan juga digadang-gadang menjadi salah satu penghasil ginseng terbesar di dunia. Tak heran bukan, jika Korea disebut sebagai Negeri Ginseng?

Produsen Ginseng Terbesar

Ungkapan Negeri Ginseng pantas disematkan untuk Korea Selatan lantaran negara satu ini termasuk dalam empat negara terbesar penghasil ginseng.

Mengutip dari jurnal berjudul 'The world ginseng market and the ginseng, selain Korea Selatan, tiga negara lainnya ada Cina, Kanada, dan Amerika Serikat.

Jika ditotalkan, produksi ginseng dari negara-negara tersebut bisa mencapai 79.769 ton. Adapun, secara khusus, jurnal tersebut menyebut ukuran pasar Korea adalah $1,140 juta, sehingga menjadikan negara asal boygroup BTS ini sebagai penyalur terbesar di dunia.

Pasar konsumen ginseng ini diperkirakan bakal terus berkembang. Terang saja, minal terhadap pengobatan alternatif dan makanan sehat secara global terus meningkat.

Daerah Penghasil Ginseng Ada sebuah negara di Korea Selatan yang paling banyak menghasilkan ginseng. Daerah itu adalah Geumsan, sebuah kota di Provinsi Chungcheong Selatan. Mengutip dari Korea Science, sekitar 70 persen ginseng didistribusikan dari Geumsan. Di sana, tersedia berbagai macam produk ginseng, mulai dari ginseng mentah hingga yang sudah diolah menjadi karamel, permen, maupun minuman keras.