JAKARTA – Menyambut kehangatan momen Natal dan Tahun Baru, Pacific Place Mall menghadirkan Sanrio Characters Lightopia Christmas pada 1 Desember 2022 – 8 Januari 2023 di North Wing Area, Ground Floor.

Pada tahun ini, Pacific Place Mall menampilkan serangkaian pertunjukkan menawan, pengalaman AR dan dekorasi menggemaskan yang dimeriahkan oleh karakter Sanrio, yakni Hello Kitty, Cinnamoroll, Little Twin Star, Bad Badtz-Maru, Pompompurin dan Pochacco yang merayakan Natal dengan caranya sendiri.

Nuansa kawaii di Pacific Place Mall terasa lebih lengkap karena adanya instalasi Natal dengan tema yang berbeda-beda. Pengunjung dapat dengan bebas berkunjung ke pohon natal Hello Kitty, merayakan pesta natal Cinnamoroll di café, berbagi hadiah natal di kebun Little Twin Star, menikmati kehangatan natal di rumah Bad Badtz-Maru dengan musik dan api unggun, foto bersama Pompompurin di giant popcorn jar ataupun bermain mandi bola dengan Pochacco.

Terdapat pula Retail Exhibition Area di Lantai 1 bagi pengunjung yang ingin membeli dan membawa pulang Sanrio merchandise. Berfoto bersama Hello Kitty, Cinnamoroll dan Bad Badtz-Maru selama sesi Meet & Greet pada 17, 18, 24 dan 25 Desember pukul 14:00 & 19:00 WIB.

Santa Claus dan Santarina juga turut memeriahkan suasana Lightopia Christmas Festivity! dengan menggelar Meet & Greet dari Level 5 sampai Ground Floor pada 23 – 25 Desember 2022 pukul 13.00 WIB dan 16.00 WIB.

Pertunjukan Xmas Funky Jazz, Kids & Adult Choir akan memanjakan Anda pada 2-25 Desember 2022 di North Wing Area, Ground Floor pukul 13.30 dan 18.30 WIB. Penampilan spesial oleh Gigi Art Dance pada 11 Desember 2022 pukul 14:00 dan 21:00 WIB.

JF Art & Modeling School Trunk Show pada 17 Desember 2022 pukul 14.00 WIB. Selain itu, pengunjung juga dapat memindai QR Code di area dekorasi untuk mengaktifkan permainan AR di sekitar instalasi Natal dan filter Instagram Stories.

Sanrio Characters Lightopia Christmas dapat menjadi pilihan destinasi keluarga yang ingin menghabiskan liburan akhir tahun dengan pengalaman baru dan menyenangkan.

Kemeriahan dekorasi Sanrio Characters Lightopia. (Foto: dok Pacific Place Mall)





Branded Sale

Melengkapi keceriaan akhir tahun, Pacific Place Mall juga kembali mengadakan Branded Sale pada 22 – 23 Desember 2022 di Ballroom 1 The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place. Terdapat promosi menarik yang tidak dapat dilewatkan, yaitu diskon hingga 70% dan penawaran khusus lainnya untuk barang dan pakaian bermerek dari berbagai tenant fashion, aksesoris, kecantikan dan keperluan anak-anak.

Dapatkan pula Voucher Cashback F&B Rp50.000 dengan berbelanja minimal Rp1.000.000. Selain itu, nikmati juga penawaran ekstra lainnya untuk pengguna kartu BRI.

I Know You Want This

Dalam rangka 15th Anniversary, Pacific Place Mall menambah keseruan dengan kembali menghadirkan Lucky Draw untuk PACIFIC Privilege Member yakni I Know You Want This yang berlangsung dari 15 November 2022 hingga 31 Januari 2023. Dengan berbelanja minimal IDR 500,000, Member memiliki kesempatan untuk memenangkan 15 unit iPhone 14 Pro & 1 paket trip ke Sanrio Puroland.

Selain itu, dengan berbelanja lebih sering dan menjadi salah satu dari Top 100 Frequent Shoppers, Member berkesempatan untuk memenangkan 5 unit Apple Watch Hermes Series 8. Tidak hanya itu, peluang Lucky Dip 3x lebih besar dapat diperoleh dengan menukarkan struk pembelian Anda dari tenant F&B.

(Wul)