MENJELANG penghujung tahun 2022, sebagian besar orang termasuk Anda pasti telah merencanakan liburan bukan? Terutama Anda tak melupakan camilan dan bekal untuk dibawa menemani perjalanan Anda selama perjalanan.

Liburan adalah cara terbaik untuk menyegarkan pikiran, nah oleh karena itu rasanya perlu untuk Anda juga mempersiapkan rencana liburan yang sehat.

Sebuah buku audio Audible milik ahli gizi selebritas, Rujuta Diwekar yang berjudul Eating in the Age of Diecting, dan dia akan mengungkapkan lima tip teratas untuk bepergian sehat, melansir News18.

1. Makan sebelum terbang

Untuk Anda pengguna transportasi udara, Rajuta Diwekar berkata; “Bantu perutmu! sebelum Anda naik taksi atau kereta api dari bandara, belilah yogurt, kefir, atau dadih buatan sendiri untuk menghidupkan kembali ekosistem usus, jangan sampai kabin betekanan atau stres perjalanan sampai ke sana,” kata Rajuta.

2. Hidrasi tubuh Anda

“Minumlah, tetapi bukan minuman keras ya,” saran Rajutan. Lanjutnya, saat penerbangan pasti Anda akan mengalami dehidrasi dan hal terakhir yang perlu Anda lakukan adalah menghindari minuman bersoda dan jus kemasan.

3. Makanlah saat break

“Makanlah saat Anda berada di tempat tujuan, tapi jangan memikirkan usus yang lamban. Buah segar, sayuran yang dimasak dengan bumbu dan biji-bijian dalam jumlah tepat seperti nasi dan sorgum mudah dicerna, dan akan membaut Anda mersa ringan,” pungkas Rejuta.

Sambungnya, saat Anda berpesta selama liburan perhatikan cara makan Anda untuk mengunyah makanan yang masuk ke dalam mulut. Makan lebih sedikit dari biasanya, tetapi luangkan waktu dua kali lipat untuk melakukannya adalah cara terbaik mencegah masalah pencernaan.

4. Jangan malas berjalan Selanjutnya, Rejuta mengatakan, jika Anda lebih baik berjalan dan hindari menaiki eskalator dan lift saat mendarat dari pesawat. “Anda tidak hanya memenangkan beberapa tatapan iri, tetapi kaki Anda akan berterima kasih di waktu yang akan datang. Duduk berjam-jam, baik dalam bisnis, ekonomi atau ya, ekonomi premium sangat buruk untuk kaki (Anda),” kata dia. 5. Mandi air panas Tidak semua orang bisa bermeditasi, tetapi semua orang bisa mandi dengan air panas dan kristal garam. Bahkan Rajuta mengatakan, Ayuverda memercayai bahwa garam termasuk dalam prinsip bumi dan dapat membantu seroang merasa membumi Nah, sudahkah Anda mulai mengemas tas mulai dari sekarang setelah mengetahui beberapa tips dari seorang ahli gizi profesional untuk menjadikan liburan Anda menyenangkan dan sehat?