PARIWISATA Indonesia mulai pulih setelah sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19. Pergerakan wisatawan baik yang domestik maupun dari luar negeri kembali ramai. Berbagai event berskala lokal, nasional, hingga internasional kembali digelar sepanjang 2022.

"Kami perlu memastikan bahwa 2022 merupakan tahun pemulihan dan kita perlu membuka lebih banyak peluang, menciptakan lebih banyak lapangan kerja di Indonesia," kata Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno.

Tahun ini, Indonesia sukses menjadi tuan rumah acara-acara internasional seperti MotoGP 2022 di Mandalika, pusat perayaan World Tourism Day 2022 hingga KTT G20 di Bali pada November lalu yang dihadiri para pemimpin dan delegasi dari berbagai negara.

Indonesia juga meraih sederet prestasi membanggakan di sektor pariwisata sepanjang 2022. Rangking Indonesia dalam indeks kepariwisataan global naik 12 poin ke posisi 32 dari 117 negara.

Pariwisata di Indonesia memang tak ada matinya karena semakin tahun semakin berkembang.

Berikut sederet prestasi Indonesia di sektor pariwisata selama 2022 yang dirangkum Okezone :

1. Bali Raih The Greatest Place 2022

TIME Magazine menobatkan Bali sebagai The Greatest Place 2022. Bali dianggap punya banyaknya resor kelas atas dan pengalaman kesehatan sebagai tempat berlibur paling ideal.

Sejumlah resor yang disorot oleh majalah paling bergengsi Amerika Serikat itu antara lain Banyan Tree Escape, Potato Head di Seminyak, Andaz Sanur Bali, dan lain-lain.

2. Bali Destinasi Liburan Paling Bikin Bahagia

Club Med, perusahaan bidang resor dunia asal Prancis menobatkan Bali sebagai The World’s Happiest Holiday Destinations 2022.

Club Med menilai bahwa Bali adalah salah satu tempat yang kerap didatangi para turis untuk berlibur demi mendapatkan kebahagiaan, relaksasi, dan petualangan yang seru.

3. Indonesia Negara Terindah di Dunia

Situs perbandingan harga berbasis di Inggris, Money menobatkan Indonesia sebagai World’s Most Naturally Beautiful Country 2022 atau negara terindah di dunia. Indonesia dianggap punya banyak keajaiban alam. Penilaian tersebut melibatkan tujuh faktor, yaitu pegunungan, gunung berapi, terumbu karang, kawasan lindung, garis pantai, hutan hujan, dan gletser.

Dari analisis yang dilakukan, rata-rata setiap 100.000 Km persegi wilayah Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan keindahan luar biasa dan lebih dari 50.000 Km garis pantai dengan terumbu karang dan biota laut yang menakjubkan.

4. Raih World’s Best Awards 2022

Travel+Leisure memberikan lima penghargaan untuk Indonesia, yaitu:

o Posisi ketiga Best Island in The World

o Posisi kedua Best Island in Asia

o Ubud berada di posisi ketiga Best City in the World

o Ubud berada di posisi pertama Best City in the Asia

o Empat resor mendapatkan penghargaan The Best Resorts in Asia

5. Geopark Maros Pangkep Diakui UNESCO

Geopark Maros Pangkep di Sulawesi Selatan resmi masuk dalam UNESCO Global Geoparks (UGGp).

Kawasan tersebut layak masuk UUGp lantaran memiliki area seluas 312.594 hektar dengan lanskap perbukitan karst seluas 43.000 hektare. Kawasan tersebut juga dilengkapi dengan keunikan flora dan fauna, goa prasejarah, dan lain-lain.

6. MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika

Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP 2022 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kejuaraan balap motor paling bergengsi di dunia berlangsung di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Sirkuit Mandalika bahkan dipuji sebagai sirkuit terindah di dunia. MotoGP turut mendongkrak pariwisata Indonesia.

7. Indeks Pariwisata Naik

Pariwisata Indonesia menduduki peringkat yang lebih baik tahun ini dalam Global Tourism Index. Posisi Indonesia dalam indeks tersebut berada di peringkat 32 dari 117 negara dalam Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI). Itu artinya Indonesia naik 12 peringkat dibanding tahun 2021 yang hanya menduduki peringkat 44.

8. World Tourism Day 2022

Indonesia sukses jadi tuan rumah perayaan Hari Pariwisata Dunia atau World Tourism Day 2022 di Nusa Dua, Bali, pada 27 September. World Tourism Day di Bali dihadiri oleh delegasi internasional terbanyak dalam sejarah yang diwakili oleh menteri dan pejabat setingkat menteri.

“Bali adalah tuan rumah yang sempurna untuk acara World Tourism Day. Bukan hanya karena keindahannya yang memancarkan harapan. Namun karena Bali juga berada di garda terdepan dalam transformasi pariwisata di Indonesia,” kata Menparekraf Sandiaga Uno dalam sambutannya.

Perayaan World Tourism Day di Bali diikuti 328 peserta secara offline, 422 peserta secara online meliputi perwakilan negara anggota UNWTO, menteri pariwisata G20, negara tamu organisasi internasional, stakeholder pariwisata nasional dan internasional.

9. KTT G20 di Bali

Indonesia sukses menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Nusa Dua, Bali, pada 15-16 November 2022. Tercatat ada 17 kepala negara hadir, ada sejumlah delegasi dan pemimpin lembaga internasional juga datang.

KTT ini menghasilkan beberapa kesepakatan di antaranya Deklarasi Para Pemimpin G20 Bali terdiri dari 52 poin paragraf.

10. Raja Ampat Masuk Daftar ‘Best Travel Destinations 2023’

Majalah pariwisata global berbasis di Amerika Serikat, Lonely Planet memasukkan Raja Ampat kedalam daftar ‘Best Travel Destinations’ untuk tahun 2023 bersama enam destinasi global lainnya. Raja Ampat juga direkomendasikan sebagai destinasi ‘Destinasi yang Wajib Dikunjungi Tahun 2023.

Raja Ampat dipilih sebagai destinasi melepas penat atau bersantai dari kesibukan aktivitas sehari-hari.

11. Partisipasi Wonderful Indonesia di WTM London

Partisipasi Indonesia dalam World Travel Market London 2022 tuai kesuksesan, dan bahkan melebihi target transaksi. Keikutsertaan Indonesia dalam bursa pariwisata terbesar kedua di dunia pada 7-9 November 2022 lalu tersebut bisa menembus nilai transaksi wisatawan mancanegara hingga lebih dari Rp7 miliar.

12. Destinasi Wisata Halal

Indonesia ditetapkan sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia tahun 2022 berdasarkan standar Global Muslim Travel Index (GMTI). Indonesia mendapat peringkat kedua, mengungguli 140 negara yang masuk dalam daftar GMTI.

13. Bandara Internasional Banyuwangi

Bandara Internasional Banyuwangi masuk jajaran 20 arsitektur terbaik di dunia dalam ajang Aga Khan Awards for Architecture (AKAA) 2022 sebagai Green Airport-Unique Design.

Desain Bandara Internasional Banyuwangi mengadopsi interpretasi kontemporer dari prinsip desain pasif vernakular, yang menyatu dengan pemandangan alam dan dengan atap yang terbuka.