AKSI seorang bule yang mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan viral di media sosial. Kejadian itu diketahui terjadi di Bali. Netizen yang melihat cuplikan tersebut geram dan meminta warga negara asing itu dideportasi saja dari Indonesia.

Video aksi ugal-ugalan bule tersebut beredar luas di media sosial, salah satunya dibagi oleh akun Instagram @denpasar.viral. Video berdurasi 15 detik sudah ditonton lebih 40 ribu kali dan lebih dari 1 ribu yang menyukai.

“Kelakuan bule berkendara ugal-ugalan di jalanan Bali viral di sosial media twitter. Netizen pun mengecam aksi yang dilakukan bule ini!” tulis keterangan video tersebut.

Dalam video terselihat, bule itu mengenakan kaus putih dan celana pendek hitam menunggangi motor matik. Dia tak mengenakan helm. Kepalanya hanya ditutupi topi.

Bule tersebut terlihat menyalip mobil taksi dengan motor lalu memacu kendaraan dengan ugal-ugalan. Dia berjalan meliuk-liug zig-zag di jalan umum dua arah.

Terlihat jelas, kedua kakinya diturunkan ke bawah, seperti tanpa rasa takut sepeda motor yang dikendarainya saat mengenai trotoar jalan. Pengendara lain yang melihat pengendara turis itu pun, ada yang menyalakan klakson beberapa kali namun tak ada respon dari turis tersebut.

"My first time riding out," tulis dalam sebuah video tersebut, bahkan suara ketawa dari balik rekaman yang diduga merupakan kenalan dari turis yang melakukan atraksi tak taat aturan itu.

Saat ini, masih belum ada konfirmasi terkait waktu dan lokasi kejadian tersebut Aksi melanggar aturan berkendara oleh seorang turis itu pun, menghasilkan banyak komentar tajam dari pengguna media sosial lain yang sangat mengutuk sikap warga negara asing (WNA) tersebut. "Dikira jantan gitu? Dikira ganteng seperti itu? Pikirin lah orang yang sudah menyewakan motornya. Di negara orang, tahu diri kenapa sih? Saya aja di luar negeri tahu diri," tulisnya dengan berani. Pengguna lain meninggalkan opininya, "Karena wisatawan asing selalu dispesialkan." "Siapa yang sabar lihat ini? Deportasi aja langsung," imbuh yang lain. Namun, ada pula seseorang yang beranggapan jika turis tersebut tengah melakoni pengendara sepeda motor lokal di Bali. "Dia meniru pengendara sepeda motor yang tidak mengikuti garis-garis lalu lintas. Caranya dengan ugal-ugalan begitu."