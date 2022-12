KOTA Rosario di Argentina merupakan daerah kelahiran Lionel Messi. Kota terbesar di Provinsi Santa Fe ini letaknya sekitar 300 mil dari Buenos Aires. Rosario punya beberapa keunikan. Apa saja?

Rosario banyak menghasilkan banyak pesepak bola hebat seperti Mario Kempes, Di Maria, hingga sang megabintang Lionel Messi yang baru saja berhasil mengantarkan Argentina meraih Piala Dunia 2022 di Qatar.

Berikut fakta keunikan Rosario, kota kelahiran sang La Pulga Lionel Messi di Argentina dilansir dari Banginews :

1. Rumah Bagi Pemain Bola Terkenal

Selain legenda Messi yang lahir di kota tersebut , Rosario juga merupakan tempat kelahiran beberapa pemain terkenal Argentina seperti Angel di Maria dari Paris Saint Germain, ada Ever Banega,Cristian Ansaldi, dan gelandang Giovani lo Celso.

Lionel Messi

Pemain ini menghabiskan karir muda mereka di Rosario di mana persaingan kota paling sengit dalam sepak bola Argentina.

2. Melahirkan Pahlawan Revolusioner

Selain sepak bola, Rosario juga melahirkan beberapa karakter luar biasa dan bersejarah, tak terkecuali pahlawan revolusioner Amerika Latin, Ernesto “Che” Guevara.

Dia seorang pejuang revolusi, dokter, penulis, pemimpin gerilyawan, diplomat, dan pakar teori militer asal Argentina yang berhaluan Marxis.

3. Punya Gereja Terindah

Dalam sejarah awal Rosario, gereja Nuestra Señora del Rosario ("Bunda Rosario") adalah daya tarik utama kota ini. Bangunan ini sangat khas untuk kota kelahiran Lionel Messi.

4. Punya Budaya yang Penting

Rosario bukan hanya kota pelabuhan penting, tetapi juga pusat budaya terbesar ketiga di negara ini. Selain itu Anda bisa melihat arsitektur klasikal, seperti Art Nouveau dan arsitektur Art Deco, yang telah dipertahankan selama berabad-abad di tempat tinggal warga, dan juga bangunan umum.

5. Tempat lahirnya bendera Argentina

Meski sudah berdiri sejak tahun 1689, Rosario tak pernah mengibarkan bendera Argentina, hingga tahun 1812. Hal ini karena Rosario mendukung Revolusi Mei tahun 1810.

Peristiwa yang terjadi dari tanggal 18 hingga 25 Mei tersebut berlangsung di Buenos Aires, yang saat itu menjadi ibu kota Viceroyalty Río de la Plata.

6. Punya julukan unik

Rosario adalah salah satu dari sedikit kota di Argentina yang tidak dapat menunjuk seseorang sebagai pendirinya. Kota tersebut dinamai sama dengan nama akhir ‘Pelindung Kota’ yaitu Virgin of the Rosary atau disebut juga Our Lady of the Rosary.

Gambar Virgin of the Rosary tetap ada di katedral, di tempat yang sama dengan kapel aslinya. Setiap tanggal 7 Oktober Gereja Katolik Roma akan mengadakan pesta tahunan ‘Bunda Rosario’.

Pesta tersebut digelar untuk menghormati kemenangan Angkatan Laut abad ke-16 yang berhasil mengamankan Eropa dari invasi Turki.