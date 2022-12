MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno meraih penghargaan ‘Indonesia Man of The Match in Tourism 2022’ berkat beragam kebijakan dan strategi yang digagas memberikan dampak pada kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia.

Sandiaga Uno, dalam sambutannya pada Malam Anugerah Indonesia Travel and Tourism Awards 2022 di Artotel Suites Mangkuluhur, Jakarta, Jumat 16 Desember 2022 menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada ITTA Foundation atas penghargaan yang disematkan kepada dirinya.

“Penghargaan ini memberikan suatu semangat dan keyakinan bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan terus maju dan bertumbuh ke arah yang lebih baik,” ujar Menparekraf Sandiaga.

Dikatakan Menparekraf Sandiaga, Indonesia sedang menjadi spotlight dunia berkat kesuksesan pelaksanaan KTT G20, perayaan puncak World Tourism Day, dan sejumlah event internasional lainnya. Oleh karena itu, euphoria ini harus dioptimalkan dengan kerja sama seluruh unsur pentahelix.

Target kinerja pariwisata di tahun 2023 untuk wisatawan mancanegara sebesar 3,5 - 7,4 juta kunjungan dan wisatawan nusantara 1,2 – 1,4 miliar pergerakan akan diraih dengan hasil maksimal.

“Saya mengajak para pimpinan perusahaan yang bergerak dalam bidang pariwisata untuk bergandengan dengan pemerintah mencapai target kunjungan wisatawan pada 2023,” kata Sandiaga.

Dalam kesempatan yang sama, Menparekraf Sandiaga bersama dengan stakeholders terkait meluncurkan aplikasi TEPANAS (Teman Parekraf Nasional). Dimana fitur utama pada aplikasi ini adalah kumpulan informasi yang berkaitan dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Mulai dari pemesanan paket event yang masuk ke dalam KEN (Kharisma Event Nusantara), paket perjalanan ke desa wisata, mendukung rantai pasok industri pariwisata dan ekonomi kreatif, hingga national discount card yang dapat digunakan untuk mendukung Bangga Berwisata di Indonesia Aja (BBWI). President ITTA Foundation, Panca R Sarungu mengatakan selain Menparekraf Sandiaga yang memperoleh ‘Indonesia Man of The Match in Tourism 2022’. ITTA Foundation juga memberikan ‘Lifetime Achievement Award’ kepada Prof. Dr. H. Sapta Nirwandar, Wakil Menteri Pariwisata, Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2011-2014. Sapta Nirwandar dinilai sebagai sosok yang hingga kini terus mendedikasikan waktu dan pemikiran untuk pengembangan sektor pariwisata ke depan.