JAKARTA – Ada suguhan sempurna dari Park Hyatt Jakarta untuk menemani malam pergantian tahun Anda. Hotel bintang 6 di pusat Kota Jakarta ini menawarkan hidangan terbaik yang bisa dinikmati bersama keluarga, sahabat, dan kerabat.

“Enticing New Year at Dining Room Park Hyatt Jakarta!” ujar Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo pada Senin (26/12/2022).

Hotel ini juga menawarkan kejutan lain lewat Kita restoran dan bar yang mempersiapkan menu terbaik mereka untuk memastikan malam Tahun Baru Anda penuh makna.

“A toast to a joyful New Year! Enhance your experience by tasting the advantages of Kita Bar and Restaurant’s special alcohol beverage packages. A delightful way to ring in the New Year,” kata Hary lewat unggahannya di Instagram.

Kita Bar juga menyuguhkan selebrasi pergantian tahun dengan penampilan DJ Kenny Gabriel, Palma & El Keintjem. Bertempat di lantai 36 Park Hyatt Jakarta, Kita Bar dipastikan menawarkan sensasi berbeda menyambut 2023.

Jika terpilih sebagai best costume dan best post, maka Anda berpeluang mendapatkan voucher menginap dan makan. Nah, tema kostum perayaan Tahun Baru di Park Hyatt kali ini adalah glitter atau glamour. Tak hanya dari Kita Bar, Park Hyatt Jakarta masih menawarkan keseruan lain di malam pergantian tahun di The Bar yang terletak di lantai 23. Bar satu ini menyuguhkan New Year's Eve Countdown Party yang dimeriahkan oleh Lenni Kroneberg.*