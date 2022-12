MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa akan memperbanyak kegiatan atau event wisata di 5 Destinasi Super Prioritas, untuk menarik banyak kunjungan wisatawan mancanegara (wisman).

"Jadi menurut saya, kekuatan event untuk menarik wisatawan ini cukup tinggi dan kita sudah punya Bali. Kita punya 5 Destinasi Super Prioritas tinggal, maka kita ciptakan lebih banyak event lagi untuk menarik (kunjungan)," ujarnya dalam Jumpa Pers Akhir Tahun (JPAT) 2022 Kemenparekraf di Balairung Soesilo Soedarman, Kemenparekraf, Jakarta Senin (26/12/2022).

Sandiaga menyebutkan bahwa saat Djakarta Warehouse Project (DWP) 2023 digelar ada 12 ribu wisatawan dari berbagai negara di Asia Tenggara datang. Bahkan ada juga dari Hongkong dan Jepang.

Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa event dapat menarik kunjungan turis ke Indonesia.

Sementara itu, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk (Kemenparekraf), Muhammad Neil El Himam menyebut, bahwa upaya untuk menarik wisman di 2023 adalah events based tourism.

"Jadi kalau berkaca dari tahun lalu kesuksesan Moto GP di Mandalika, modalnya berapa. Tapi dampak ekonominya bisa 10 kali lipat dari modal yang dikeluarkan oleh pemerintah," terangnya.

Lebih lanjut, di tahun depan yaitu 2023 sudah jelas akan diadakan F1 H2o yang merupakan kejuaraan tingkat tertinggi atau F1 untuk power boat di Danau Toba, Sumatera Utara (Sumut) yang mana merupakan saat satu destinasi super prioritas di Indonesia. "Saya rasa ini juga akan menarik wisman ke Indonesia," kata Neil. Â Kemudian, pemerintah melalui Kemenperakraf akan menargetkan jumlah kunjungan wisman sebesar 3,6 juta orang di tahun 2023. Hal itu dikarenakan, adanya demand atau pencarian kegiatan berwisata di Indonesia sudah melebihi target yakni 2,8 miliar.