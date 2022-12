AUSTIN merupakan kota di Texas, Amerika Serikat yang mempunyai segudang destinasi wisata yang rasanya akan membuat traveller betah berlama-lama liburan di sini.

Ya, di Austin menawarkan berbagai destinasi menarik dan gratis mulai dari tur bersejarah, acara live musik hingga nongkrong santai di alam terbuka.

Berikut 7 tujuan liburan gratis menyenangkan di Austin seperti dilansir dari Lonely Planet.

1. Tur Bersejarah

Austin memiliki sejarah yang luar biasa, traveller dengan gratis dapat menggunakan tur berpemandu gratis atau mandiri. Melihat bagaimana Gedung Kongres Texas, mempelajari arsitektur gedung tersebut, atau traveller bisa mengunjungi Pelestarian Austin yang menciptakan 12 tur bersejarah mandiri yang berbeda di sekitar kota.

2. Jelajahi Taman Zilker

Taman Zilker menjadi salah satu tempat terbaik di Austin karena pejalan kaki dan pengendara sepeda akan menyukai hike-and-bike trail. Traveller bisa mengajak keluarga atau teman untuk bermain golf cakram dan bola voli pasir di sini, atau mencoba piknik dengan suguhan pemandangan pusat kota.

BACA JUGA:Asal Usul Nama Gresik, Daerah Penghasil Semen dengan Beragam Destinasi Menarik

3. Acara musik live

Bagi traveller pecinta musik, datang ke Austin memang sangat tepat karena Anda bisa mendengarkan musik live tanpa biaya tambahan secara bebas. Penampilan luar biasa dari the Elephant Room, Maggie Mae’s, Rustic Tap, Cheer up Charlies, dan the Little Longhorn Saloon, dan maish banyak lagi.

4. Mendaki Gunung Bonnell

Mendaki Gunung Bonnel seperti surga bagi pecinta alam. Gunung ini terletak di Covert Park, Mt Bonnell, salah satu titik tertinggi di Austin yang mencapai ketinggian 781 kaki ke langit. Tidak sekedar gratis untuk menikmati Gunung Bonnel, tetapi juga gratis bagi traveller yang membawa kendaraan pribadi untuk parkir.

Follow Berita Okezone di Google News

5. Tur mural Austin juga memiliki seni mural yang menakjubkan, unik, dan berwarna-warni. Traveller dapat tur dengan berjalan kaki, bersepeda, atau mobil tanpa pemandu. Ada banyak mural terkait kota yang menunggu untuk dikagumi seperti, penghormatan kepada penyanyi Tejana, dan seekor katak terkenal bernama Jeremiah the Innocent. 6. Nongkrong di Barton Creek Greenbelt Nongkrong di luar ruangan juga bisa traveller lakukan di Austin, terdapat the Barton Creek Greenbelt dengan hamparan alam sepanjang 7,25 mil yang melintasi South Austin. Tempat tersebut menjadi tujuan yang cocok untuk panjat tebing, berenang, dan kayak. Bahkan ada pula jalur hiking, lari, dan bersepeda sepanjang 12 mil. 7. Melihat Katedral Sampah Mengulas singkat Katedral Sampah, pada tahun 1988, Vince Hannemann mulai membangun clubhouse fungky-nya dengan sampah hanya untuk bersenang-senang, tetapi kini memiliki lebih dari 60 ton TV kuno, peralatan dapur, tangga, kabel, suku cadang dari sepeda dan mesin, pemotong rumput sampai perkakas.