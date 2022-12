FILM Avatar 2: The Way of Water sukses curi perhatian publik dengan tampilan dan adegannya yang ciamik. Film besutan James Cameron ini juga memiliki visual dan fantasi yang kuat.

Uniknya, salah satu sumber inspirasi penggarapan film ini berasal dari Indonesia, yaitu perairan Indonesia. Selain itu, kemunculan paus bernama Tulkun juga membuat film ini makin menarik.

Pasalnya di beberapa perairan dan laut dalam di Indonesia juga banyak ditemukan hiu paus yang serupa dengan Tulkun.

Berikut beberapa perairan di Indonesia yang memiliki fauna laut mirip dengan paus Tulkun di film Avatar 2;

1. Taman Nasional Wakatobi

Taman Nasional Wakatobi dikenal sebagai surga bawah laut karena keanekaragam flora dan fauna yang ada di dalamnya. Taman Nasional Wakatobi dikelilingi oleh selat-selat yang menjadi jalan masuk penyu dan paus, salah satunya adalah paus sperma (Physeter macrocephalus).

Setiap bulan November biasanya dibuat kawasan paus sperma, karena pada bulan tersebut suhu perairan yang hangat sangat disukai paus.

Diving di Wakatobi

2. Perairan Lembata

Perairan Lembata terletak di Flores, Nusa Tenggara Timur. Sekitar 18 jenis paus pernah muncul di perairan ini, antara lain paus biru dan dan paus sperma.

Melihat potensi wisata yang besar, pemerintah setempat beserta Kementerian Pariwisata membuat program ‘wisata nonton ikan paus’ atau Whale Watching Tour pada tahun 2018.

Uniknya, masyarakat setempat memiliki tradisi berburu paus secara tradisional yang diadakan pada musim kemarau bulan Mei hingga September.

3. Teluk Cenderawasih

Teluk Cenderawasih berada di wilayah Nabire dan Manokwari. Bisa dibilang perairan ini adalah tempat bermainnya Hiu paus atau Whaleshark. Anda bisa melihatnya setiap hari di sini. Hiu paus di Teluk Cenderawasih sangat jinak sehingga Anda tidak perlu ragu untuk berenang bersama.

Jika beruntung, Anda bisa menyaksikan bukan hanya satu hiu paus saja, tapi sekawanan, dengan jumlah yang cukup banyak.

Namun, perlu diingat untuk tidak terlalu dekat atau menyentuh tubuh mereka, karena bisa membuat mereka stres.

4. Perairan Misool Pulau Misool merupakan salah satu pulau besar yang ada di Raja Ampat, yang berbatasan dengan Laut Seram. Perairan yang memiliki laut lepas yang sangat luas menjadi jalur lintas hewan-hewan besar, seperti paus dan gurita. Selain Paus, Anda juga menemukan pari manta, berbagai jenis ubur-ubur yang unik, juga ikan hias yang lucu di sini. 5. Pantai Botubarani Pantai yang memiliki pasir putih yang lembut ini ternyata menjadi rumah bagi hiu paus. Terletak Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, hiu paus bisa dengan mudah ditemukan di sini. Plankton yang menjadi makanan hiu paus tumbuh subur di perairan tersebut, berkat pembuangan limbah pabrik udang yang ada di sekitar pantai. Jika ingin melihat hiu paus, Anda bisa menyewa perahu dan membeli kulit udang untuk memancing hiu paus ke permukaan.