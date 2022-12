BANDUNG memiliki segudang tempat wisata dan cocok buat destinasi menghabiskan liburan tahun baru 2023. Selain keindahan alam, spot-spot instagramable yang bertabur di Bandung khususnya kawasan Lembang, bisa memikat wisatawan.

Sudah lazim, tiap akhir pekan maupun hari libur, Bandung selalu ramai wisatawan terutama dari Jawa Barat dan Jakarta.

Nah buat Anda yang bingung ingin menghabiskan masa libur Tahun Baru 2023 di Bandung bersama dengan keluarga, berikut pilihannya :

Farm House Susu Lembang

Mungkin sebagian dari kalian sudah tidak asing lagi dengan Farm House Susu Lembang bukan? Ya, dengan bangunan khas bergaya Eropa, tempat ini menjadi salah satu tujuan favorit para wisatawan yang pergi ke Bandung.

Farm House Lembang

Bak berlibur di Eropa, di dalam area tersebut banyak menawarkan beragam spot instagramable, lengkap dengan baju khas Eropa yang bisa Anda sewa disana. Ada peternakan dan pertanian berkonsep Eropa, rumah hobbit, kebun binatang mini cafe dan resto modern, dan masih banyak lagi area yang bisa Anda nikmati di sana.

Jika Anda tertarik, Farm House Susu Lembang berada di Jalan Raya Lembang Nomor 108, Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Pada hari biasa tempat wisata ini akan mulai beroperasi mulai pukul 09.00-18.00 WIB, dan untuk akhir pekan mulai pada pukul 08.00-18.00 WIB. Untuk harga tiket masuk sebesar Rp30 ribu per orang.

Lembang Wonderland

Liburan bersama keluarga belum asik jika belum mengunjungi Lembang Wonderland, Bandung. Taman wisata yang mengusung konsep leisure, family education, dan dunia fantasi di negeri dongeng, yang pastinya akan sangat cocok untuk mengisi liburan bersama keluarga dan sang buah hati.

Selain itu di Lembang Wonderland banyak menawarkan spot instagramable yang menarik dan tentunya favorit para wisatawan yang berlibur kesana. Dengan cukup membayar Rp35 ribu per orang, Anda sudah bisa mengeksplorasi banyak wahana bermain menarik disana.

Adapun Lembang Wonderland berlokasi di Jalan Raya Lembang Nomor 177, Jayagiri, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tepat di dalam kawasan Tahu Susu Lembang. Jam operasional wisata ini mulai dari pukul 10.00 sampai 18.00 WIB.

Floating Market Lembang

Sesuai namanya Floating Market Lembang ini mengusung tema pasar apung yang unik dan menarik perhatian para wisatawan untuk datang. Disana juga menawarkan beragam wisata seperti edukasi, bermain , serta kuliner yang dijajakan penjual di atas perahu.

Selain tempat kulinernya yang diburu, ternyata di pasar apung juga menjual barang seperti pakaian dan aksesoris untuk oleh-oleh Anda. Uniknya para penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan menggunakan koin khusus yang telah Anda tukarkan di tempat tersebut.

Floating Marker Lembang

"Rasakan sensasi unik berbelanja hasil produksi lokal di pasar yang mengapung di atas danau dan gunakan koin unik khusus Floating Market untuk bertransaksi. Selain berbelanja, di sini Anda juga dapat mencoba beragam aktivitas menarik lainnya untuk segala usia," tulis keterangan pada situs resmi Floating Market Lembang.

Untuk itu bagi Anda yang tertarik untuk mengunjunginya, Floating Market Lembang berlokasi di Jalan Grand Hotel No. 33E, Lembang, Bandung Barat. Pada akhir pekan dan hari libur nasional Floating Market Lembang akan selalu ramai oleh wisatawan. Untuk harga tiket masuk Rp35 ribu per orang.

Dago Dream Park

Bagi Anda yang menyegarkan pikiran dari hiruk pikuk perkotaan, pasti akan suka dengan objek wisata yang satu ini. Dago Dream Park merupakan taman petualangan yang dikelilingi oleh pohon-pohon pinus. Maka tidak heran jika disana menyuguhkan panorama alam yang indah, dengan kualitas udaranya yang sejuk.

Dilansir dari laman resminya, Dago Dreampark merupakan wisata kekinian di Kota Bandung dengan luas 13 hektar yang mengusung konsep Jawa, Sunda, dan Bali dengan dilengkapi berbagai fasilitas dan wahana yang menarik.

Disana Anda bisa mengeksplor Dago Dream Park dengan menggunakan ATV. Ada juga spot foto ekstrim dan imajinatif yang bisa Anda manfaatkan untuk berswafoto bersama keluarga. Walaupun terbilang memacu adrenalin, spot foto di sana termasuk aman dan ramah anak.

Adapun Dago Dream Park berlokasi di Jalan Dago Giri Km. 2,2 Mekarwangi, Pagerwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Untuk waktu operasionalnya, pada hari Senin hingga Rabu akan beroperasi mulai pukul 09.00-17.00 WIB, sedangkan hari Kamis sampai Minggu buka pukul 08.00-18.00 WIB. Harga tiket masuk mulai dari Rp30 ribu sampai dengan Rp40 ribu, namun harga tersebut belum termasuk dengan wahana lain.

The Lodge Maribaya

Tempat yang dikelilingi hutan pinus selanjutnya ada The Lodge Maribaya yang cocok untuk menyegarkan pikiran, karena udaranya yang sejuk dan segar. Banyak wahana seru yang bisa Anda nikmati di sana. Salah satunya adalah berburu foto di spot instagramable yang terbilang ekstrem disana, karena berada di atas ketinggian.

Aktivitas lainnya yang bisa Anda lakukan disana adalah camping dan trekking mengelilingi area hutan pinus yang indah.

Bagi Anda yang tertarik untuk mengunjunginya, The Lodge Maribaya terletak di jalan Maribaya Nomor 149/252, Babakan, Gentong, Cibodas, Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Objek wisata ini akan buka setiap harinya mulai pukul 09.00-17.00 WIB. Untuk harga tiket masuk mulai dari Rp45 ribu sampai Rp75 ribu.

The Great Asia Africa

Sesuai dengan namanya, The Great Asia Africa menyuguhkan taman dengan replika pedesaan hingga kebun binatang bertemakan negara-negara di Asia dan Afrika. Selain itu banyak hal lainnya yang bisa Anda nikmati disana. Mulai dari mengenal benua Asia dan Afrika hingga berburu spot foto kece.

Adapun total 7 tema dari negara-negara asia dan afrika yaitu, Indonesia, Korea, Thailand, India, Jepang, Afrika hingga Timur Tengah. Anda juga bisa lho menyewa kostum tradisional dari negara-negara tersebut. bahkan kuliner khas dari negara-negara yang telah disebutkan di atas juga bisa kalian nikmati disana.

Lokasi The Great Asia Africa berhadapan dengan Farm House, tepat di Jalan Raya Lembang, No. 71, Gudangkahuripan, Lembang, Bandung Barat. Pada hari Senin-Jumat tempat ini akan mulai beroperasi pukul 09.00-18.00 WIB, sedangkan di hari weekend akan buka mulai pukul 08.00-18.00 WIB. Untuk harga tiket masuknya sekitar Rp50 ribu per orang.

Cicalengka Dreamland

Cicalengka Dreamland merupakan taman rekreasi yang mengusung konsep wisata kekinian dengan menawarkan tempat santai dan swafoto yang instagramable. Tempat ini juga masih berada di area yang sama dengan Bukit Teletubbies Cicalengka.

Oleh karena itu tidak heran jika Anda akan menemukan hamparan perbukitan hijau lengkap dengan pohon-pohon hijau yang memanjakan mata. Kualitas udara disana juga sangat segar lho. Untuk itulah banyak spot foto kece yang menarik, serta beragam wahana seru yang sayang jika Anda lewatkan.

Lokasi Cicalengka Dreamland berada di Desa Tanjungwangi, Kecamatan Cicalengka, Bandung, Jawa Barat. Untuk hari Senin-Jumat tempat ini akan mulai beroperasi pukul 09.30-17.00 WIB, sementara di hari weekend akan buka mulai pukul 08.30-17.00 WIB. Harga tiket masuk mulai dari RP15 ribu untuk orang dewasa, dan Rp10 ribu untuk anak-anak usia 4-10 tahun.