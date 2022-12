BANDARA Internasional Hang Nadim Batam, Kepulauan Riau (Kepri) mencatat sekitar 13 ribu penumpang per hari pada momen Natal 2022 serta menjelang Tahun Baru 2023.

Direktur Utama PT Bandara Internasional Batam, Pikry Ilham Kurniansyah mengatakan, sebelum momen Natal dan Tahun Baru Bandara Internasional Hang Nadim biasanya melayani sekitar 10 ribu penumpang per hari.

"Penumpang yang melalui Hang Nadim rata-rata sebelum Nataru (Natal dan Tahun Baru) 10 ribu per hari, pas saat Nataru ini mencapai 13 ribu penumpang per hari, bahkan pada saat puncak arus Natal tanggal 22 Desember hampir 14 ribu penumpang per hari," ucap Pikri.

"Secara total, tahun 2022 sampai tanggal 28 Desember sudah mencapai 3,4 juta penumpang, dibanding tahun lalu meningkat 60 persen. Jadi ini adalah indikasi bagus bahwa perekonomian Batam terus meningkat," tambah dia.

Menurutnya, peningkatan penumpang di Bandara Internasional Hang Nadim mencapai 38 persen sementara peningkatan maskapai penerbangan hampir 50 persen serta jumlah kedatangan penumpang ke Kota Batam mencapai 55 persen jika dibandingkan tahun lalu.

"Pada tanggal 27 Desember penumpang yang berangkat 5.706 orang dan yang datang 4.897 orang. Kemudian pada tanggal 28 Desember 5.789 penumpang berangkat dan 4.916 penumpang yang datang," kata dia.

Lebih lanjut Pikry mengatakan tujuan yang mendominasi dalam momen Natal dan Tahun Baru kali ini yaitu rute menuju Jakarta, Medan dan Silangit.

Bahkan pihaknya juga melakukan penambahan penerbangan untuk mendukung kelancaran serta antusias masyarakat Batam yang ingin melakukan perjalanan dalam negeri. "Rute mendominasi ada Jakarta, Medan Kuala Namu, kemudian Silangit juga mendapat animo yang tinggi. Ada penambahan dari Lion Grup, baik ke Kuala Namu Medan maupun Jakarta dan setiap hari ada 2 penerbangan penambahan, kemudian Garuda juga menggunakan pesawat yang lebih besar dan ada beberapa tambahan penerbangan yang dilakukan beberapa maskapai lainnya," kata Pikry. BACA JUGA:Â 7 Tempat Wisata Ciamik di Batam yang Bikin Turis Betah Berlama-lama (Foto: Instagram/@batamnewsonline) Dirinya mengimbau kepada calon penumpang agar dapat melakukan check-in secara daring melalui website masing-masing maskapai, tidak disarankan membawa barang berharga, serta memastikan telah mendapatkan vaksinasi Covid-19 dosis satu, dua dan penguat. "Imbauan kepada masyarakat yang ingin bepergian, lakukan web check in jadi di bandara tinggal masukan barang di bagasi saja, kemudian barang bawaan yang masuk ke bagasi harap di-rapping yang bagus jangan sampai berceceran terlalu banyak dan yang pasti tetap menjaga prokes dan pastikan sudah vaksin 1,2 dan booster," tutupnya.