PERJALANAN ke taman nasional dapat menjadi pengalaman unik. Wisatawan biasanya dapat melakukan berbagai hal menarik di taman nasional seperti mendaki, menikmati pemandangan, berenang, memotret, dan lainnya.

Namun, kemanapun Anda bepergian, Anda akan membutuhkan tempat untuk bersantai, khususnya di malam hari. Ini merupakan pilihan yang bagus untuk melakukan perjalanan ke salah satu dari banyaknya taman nasional.

Sistem taman terkenal dengan pilihan berkemahnya yang luar biasa, tapi kadang-kadang Anda membutuhkan sedikit lebih banyak daripada tanah yang keras untuk tidur. Dalam hal ini, pondok taman nasional menjadi pilihan yang tepat.

Sebagian besar, taman memiliki fasilitas penginapan yang luar biasa, mulai dari yang dilengkapi dengan fasilitas, seperti spa, restoran elegan, dan lapangan golf, hingga yang lebih sederhana dengan kasur sungguhan hanya untuk tidur.

Melansir dari Bestlife Online, berikut 10 resort atau pondok taman nasional terbaik di Amerika Serikat.

1. Penginapan Setia Lama

Yellowstone, taman nasional pertama di Amerika Serikat, merupakan salah satu yang paling populer. Anda bisa menyaksikan letusan di Old Faithful, geyser andal di Taman Nasional Yellowstone. Yellowstone adalah pengalaman taman nasional klasik yang harus dimiliki semua wisatawan.

Pondok ini tidak hanya menawarkan pemandangan yang tak tertandingi, tetapi juga merupakan Tempat Bersejarah Nasional. Sejauh ini, Yellowstone merupakan pondok paling populer di taman nasional AS, sehingga pastikan Anda untuk memesan lebih awal.

2. Penginapan Danau Bulan Sabit

Terletak tepat di tepi danau yang indah, Lake Crescent Lodge adalah salah satu akomodasi terbaik bagi pengunjung taman. Meskipun taman ini buka sepanjang tahun, tapi penginapannya hanya beroperasi dari akhir April hingga akhir Desember.

Diantara pegunungan, hutan, dan kedekatannya dengan Samudra Pasifik, Taman Nasional Olimpiade tampaknya memiliki semuanya, tetapi yang paling menonjol dari taman ini adalah Danau Bulan Sabit yang biru memukau.

Begitu nyaman, penginapan ini juga menawarkan penyewaan perahu untuk para tamu yang tertarik melakukan lebih dari sekadar mengagumi danau.

3. Pondok Sion

Terletak di Utah barat daya, Taman Nasional Zion adalah salah satu taman paling populer di negara itu dan orang berbondong-bondong untuk melihat tebing merahnya yang curam dan air terjunnya yang megah. Tidak hanya itu, lebih dari dua hektar taman adalah Zion Lodge, terdapat sebuah hotel bersejarah dan satu-satunya pondok yang ada di dalam taman yang menawarkan 76 kamar hotel, enam suite, dan 40 kabin.

Keuntungan lain dari pondok ini adalah, Tamu dapat menggunakan mobil mereka di taman saat menginap di sana, yang biasanya dilarang saat antar-jemput musiman digunakan. Taman mulai menerapkan sistem antar-jemputnya pada tahun 2000 untuk membantu mengurangi kemacetan lalu lintas taman.

4. Ahwahni

Terbuat dari lebih dari 5.000 ton granit, eksterior The Ahwahnee di Taman Nasional Yosemite tampak menyatu dengan pegunungan terjal di belakangnya, namun hal itu membuat interior hotel tidak berbaur. Selain pecinta alam, hotel ini juga menarik penggemar film Stanley Kubrick tahun 1980 "The Shining", karena interior dari Overlook Hotel fiksi film tersebut didasarkan pada interior asli The Awahnee , termasuk pintu lift merahnya.

Hotel ini dibangun untuk mengadili orang-orang yang berkuasa dan kaya, dan telah menghibur tokoh-tokoh terkenal seperti Ratu Elizabeth II , Franklin dan Eleanor Roosevelt , John F. Kennedy , Ronald Reagan , Clark Gable dan Gertrude Stein. Pada tahun 2016 hingga 2019, hotel ini diberi nama Majestic Yosemite Hotel, karena sengketa hukum atas nama merek dagangnya. Namun, meskipun nama tersebut ditetapkan, nama aslinya telah dipulihkan.

5. Pondok Grand Canyon

Terletak di Arizona, dan tidak jauh dari jalan raya utama dan kota seperti Flagstaff dan Phoenix, Taman Nasional Grand Canyon bagian selatan taman menerima 90 persen pengunjungnya. 10 persen lainnya memilih tepi utara, yang terletak di Utah, karena lebih sulit dijangkau dikarenakan ketinggiannya. Oleh karena itu, tepi utara taman lebih terpencil sehingga bagus untuk pelancong yang ingin menikmati keindahan alam taman jauh dari keramaian,

Meskipun ada banyak pilihan penginapan di tepi selatan ngarai yang lebih populer, Grand Canyon Lodge adalah satu-satunya pilihan penginapan yang tersedia bagi siapa saja yang ingin melepaskan diri dari keramaian dan tinggal di tepi utara taman.

6. Hotel Danau Yellowstone

Berasal dari tahun 1891, Hotel Danau Yellowstone adalah hotel tertua yang beroperasi di dalam taman. Hotel ini memiliki tiga pilihan tempat makan yang berbeda, termasuk ruang makan yang elegan, serta kantin yang lebih santai dengan pemandangan danau yang menakjubkan.

Banyak pengunjung melakukan perjalanan ke Taman Nasional Yellowstone untuk melihat sekilas Old Faithful, tapi ini bukan menjadi satu-satunya pemandangan yang bisa dilihat. Terdapat taman besar, yang membentang di tiga negara bagian juga merupakan rumah bagi Yellowstone Lake, badan air terbesar di taman seluas 136 mil persegi dengan garis pantai lebih dari 110 mil. Serta hotel yang terletak tepat di danau, seperti Hotel Danau Yellowstone.

7. Pondok Gletser Bay

Tidak heran mengapa pengunjung berduyun-duyun ke Taman Nasional Glacier Bay di Alaska selatan. Taman ini mencakup 3,3 juta hektar pegunungan, garis pantai, dan tentu saja, gletser. Meskipun taman menyediakan perkemahan, Glacier Bay Lodge adalah tempat yang lebih mudah untuk bermalam jika Anda tidak berpengalaman berkemah di hutan belantara Alaska.

Pondok tidak hanya membantu pengunjung menjauhi lahan basah dan jauh dari satwa liar yang berpotensi berbahaya, tetapi juga memiliki banyak fasilitas yang menjadikannya tempat yang menarik untuk bermalam. Hotel, satu-satunya di taman raksasa ini, menawarkan pilihan bersantap yang ramah, pemandangan matahari terbenam yang indah, dan wisata sehari di taman.

8. Banyak Hotel Gletser

The Many Glacier Hotel , yang terletak di Taman Nasional Glacier, merupakan sebuah hotel yang dikelilingi oleh beberapa pegunungan taman. Hotel yang terinspirasi chalet ini juga merupakan rangkaian akomodasi terbesar yang terletak di dalam taman.

Hotel tidak menawarkan fasilitas seperti televisi, jadi menginap di sana membuat tamu merasa seperti kembali ke masa lalu . Many Glacier Hotel di tepi danau menawarkan tur Bus Merah, kapal pesiar, menunggang kuda, dan hidangan kontinental yang lezat dan minuman mikro Montana di malam hari, yang dapat Anda nikmati sambil menikmati pemandangan Rockies utara yang indah, setelah Anda selesai mendaki,ataupun bersepeda.

9. Oasis Lembah Kematian

Menurut pakar perjalanan dan manajer pemasaran di Solmar Villas, Matthew Bowley, The Oasis adalah resor dan spa dengan empat restoran, dua kolam mata air, hotel, dan kuda untuk menunggang kuda, semuanya berpusat di lapangan golf dengan ketinggian terendah di dunia, par-70 di 214 kaki di bawah permukaan laut, dengan pemandangannya yang menakjubkan serta kekayaan sejarahnya yang melambangkan semangat Amerika Barat.

Sebagai tempat terkering dan terpanas di negara itu, Taman Nasional Death Valley, The Oasis merupakan salah satu pondok taman yang ada untuk mereka.Seperti oasis sejati lainnya, The Oasis menawarkan kolam mata air untuk para tamu yang ingin mengalahkan panas yang memecahkan rekor di Death Valley.

10. Penginapan Danau Kawah

Seperti namanya, puncak Taman Nasional Danau Kawah adalah sebuah danau yang terbentuk di kawah gunung berapi dan terkenal dengan warna biru tua dan kejernihannya. Tidak hanya warna dan kejernihannya, disini juga terdapat penginapan yang dibangun pada tahun 1915, dibangun dengan kayu gelap yang tebal, dengan perapian batu besar yang sempurna untuk meringkuk setelah seharian mendaki dan menjelajah. Tidak hanya itu, bagian terbaik dari pondok ini adalah dibangun di tepi danau itu sendiri, bertengger 1.000 kaki di atas kaldera di bawah.

Pondok ini juga menawarkan fasilitas seperti kapal pesiar, jalur pendakian, dan perbelanjaan, serta tiga pilihan tempat makan yang berbeda, dari Ruang Makan Crater Lake Lodge yang elegan, hingga restoran Annie Creek yang lebih kasual, yang menawarkan makanan lezat.