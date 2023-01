BERKUNJUNG ke Yogyakarta merupakan pilihan yang tepat jika ingin melepas penat. Apalagi, bila Anda memutuskan untuk liburan dengan cara backpacker.

Biasanya, backpacker berusaha untuk menghemat seluruh budget pengeluaran saat berlibur. Untuk itu, perlu mencari segala sesuatu dengan harga yang murah, termasuk penginapan.

Yogyakarta termasuk provinsi dengan biaya hidup lebih terjangkau. Bahkan jika mau penginapan yang harganya di bawah Rp100.000 per malam, masih bisa Anda temui di pusat Kota Yogya sekalipun seperti di sekitar Jalan Maliobor.

Berikut pilihan penginapan murah di bawah Rp100.000 di sekitar Malioboro Yogyakarta.

1. Setia Backpacker

Setia Bacoaker berlokasi di Jl Sosrowijayan Wetan Gg. II, Sosromenduran, Gedong Tengen, Jalan Malioboro, Yogyakarta.

Hotel murah di Malioboro itu berjarak hanya 20 meter dari Gudeg Jogja Yu Djum. Meski murah, fasilitas di penginapan ini juga cukup baik, seperti dispenser, air panas di dalam kamar mandi, dan WiFi.

Untuk menginap di sini, tarifnya Rp95 ribu per malam.

2. DBC Rooms Malioboro

DVC Rooms di kawasan Malioboro, Yogyakarta atau di Jalan Beskalan, no 1, Malioboro, Yogyakarta. Tarifnya di bawah Rp100 ribu per malam. Namun, tentunya fasilitas yang kamu dapat tak semewag hotel-hotel pada umumnya.

Anda tetap bisa menikmati fasilitas seperti AC, TV, WiFi, serta kamar mandi dalam. Lokasi tempat penginapan ini pun cukup strategis sehibgga dekat dari beberapa tempat terkenal di Malioboro.

3. Budget Room near Stasiun Tugu at Losmen Mawar

Tempat penginapan ini juga sangat cocok kamu tempati jika ingin mencari tempat istirahat yang murah meriah. Budget Room near Stasiun Tugu at Losmen Mawar ini berlokasi di Sosrowijayan Wetan GT 1/136, Jalan Malioboro, Yogyakarta.

Untuk menginap di Budget Room near Stasiun Tugu at Losmen Mawar ini kamu hanya perlu merogoh kocek sebesad Rp100 ribu per malam. Kamu bisa memilih kamar menggunakan kipas angin ataupun AC, sesuai dengan budget yang kamu tetapkan.

4. Deep Purple Homestay Selanjutnya ada Sri Homestay. Tempat penginapan ini berlokasi di Segajah RT.15/RW07, Hargotirto, Kokap, Kab. Kulon Progo, Jalan Malioboro, Yogyakarta. Di penginapan ini, kamu akan menginap satu kamar dengan pengunjung lainnya karena penginapan ini bersifat dormitory. Meski begitu baik laki-laki maupun perempuan akan dipisah. Selain itu, kamu juga bisa mendapat fasilitas seperti AC, TV, WiFi, dan kamar mandi dalam untuk budget di bawah Rp100 ribu. 5. The Capsule Maliboro Satu lagi ada hotel The Capsule Malioboro. Seperti namanya, hotel ini mengusung penginapan di mana para pengunjung akan tidur di dalam kapsul yang nyaman. Hotel ini berlokasi di JL. Sosrowijayan 12-14, Sosromenduran, Gedong Tengen,, Jalan Malioboro, Yogyakarta. Walaupun murah, kamu tetap bisa mendapat fasilitas seperti AC, TV, loker hingga meja. Kamar mandinya berada di luar namun kebersihannya tetap terjaga, sehingga pengunjung tetap nyaman menginap The Capsule Malioboro ini.