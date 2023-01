AIRNAV Indonesia mencatat telah melayani navigasi penerbangan sebanyak 72.670 penerbangan di seluruh ruang udara Indonesia selama periode Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

"Angka pergerakan tersebut merupakan laporan dari 52 Posko Nataru yang kami selenggarakan bersama dengan stakeholder penerbangan lainnya di kantor cabang, kantor cabang pembantu, maupun unit layanan navigasi penerbangan di seluruh Indonesia sejak 18 Desember 2022. Posko berakhir pada tanggal 4 Januari 2023 hari ini,” kata Direktur Utama AirNav, Polana B Pramesti di Jakarta, Jumat (6/1/2023).

Ia menyampaikan bahwa puncak arus liburan terjadi pada 22 Desember 2022 dengan jumlah penerbangan sebanyak 4.995, dan puncak arus balik liburan berada pada 28 Desember 2022 dengan jumlah penerbangan sebanyak 4.412 penerbangan.

Ia menjelaskan, total pergerakan pesawat udara pada periode Nataru 2022 - 2023 mengalami kenaikan sebesar 37 persen dibandingkan dengan periode di tahun sebelumnya.

Pada periode Nataru 2021 - 2022, AirNav Indonesia melayani total 52.871 pergerakan pesawat udara.

“Kami juga mencatatkan, selama periode Nataru 2022 - 2023, AirNav telah melayani 2.755 penerbangan extra flight dan 54.369 penerbangan regular yang tercatat di 150 cabang," ujarnya seperti dilansir dari ANTARA.

Polana menyampaikan bahwa selama periode Nataru 2022 - 2023, pihaknya menerbitkan 29 ASHTAM terkait dengan aktivitas gunung berapi yang terdiri dari 11 ASHTAM Gunung Semeru, 14 ASHTAM Gunung Dukono, 7 ASHTAM Gunung Semeru, 2 ASHTAM Gunung Krakatau dan 2 ASHTAM Gunung Ibu.

Selain itu, Airnav juga m menerbitkan 346 NOTAM selama periode Nataru kali ini.

NOTAM yang diterbitkan terdiri atas Weather Technology Modification, Abdurrahman Saleh Airport (Malang/WARA) RWY Broken, Jayawijaya Airport (Wamena/WAVV) RWY Closed due to blocked aircraft, Communication Navigation Surveillance u/s due to technical reason, Photo flight activity, dan UAV/Drone activity.

Polana mengatakan, AirNav Indonesia sebagai satu-satunya badan usaha penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia, telah berkolaborasi dengan baik bersama seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan pelayanan jasa transportasi udara yang prima.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel navigasi penerbangan di seluruh Indonesia yang terus mendedikasikan kompetensi dan keahliannya dalam merangkai konektivitas di ruang udara Indonesia.

Kami bersyukur, layanan navigasi penerbangan selama periode posko Nataru kali ini berjalan dengan baik, lancar, selamat, dan efisien," katanya.