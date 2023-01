MUNGKIN banyak mata memandang bahwa pekerjaan sebagai seorang pramugari sangat lah menyenangkan. Ada benarnya, namun tak sepenuhnya seperti itu. Kenapa? karena tetap ada beberapa hal tak diduga dari kehidupan pramugari.

Seorang pramugari melewati kehidupan yang tak pernah terbayangkan oleh orang lain sebelumnya dan bahkan cukup mengejutkan. Penasaran?

Melansir dari situs Flight Attendant Life, inilah 5 hal yang tak diduga dari kehidupan pramugari pesawat.

1. Bisa Terbang ke Sana Kemari Memang Menyenangkan, Tapi....

Orang lain membayangkan seorang pramugari pasti sangat bahagia karena bisa keliling dunia. Itu mungkin jadi sebuah keuntungan tersendiri.

Tapi tahukah anda bahwa jadwal penerbangan sangatlah padat. Bahkan, pada penerbangan swasta seperti private jet sekalipun, tak selalu memungkin para kru bisa bersantai di tempat-tempat glamor ketika singgah di suatu negara.

Flightattendantlife.com menyebutkan, sebagian besar kru pesawat jet pribadi biasa nongkrong di Teterboro, New Jersey yang mana ini merupakan bandara.

2. Membuat Koneksi dengan Kru Pesawat dari Seluruh Dunia

Hal tak diduga dari kehidupan seorang pramugari yang satu ini cukup menguntungkan. Sebagai kru pesawat yang biasa terbang wara-wiri di dalam maupun luar negeri, tak menutup kemungkinan seorang pramugari bisa berteman dengan kru pesawat dari berbagai negara.

Seperti misalnya saja kisah si penulis artikel 5 Things You Don't Expect Out Of ‘Flight Attendant Life di Flightattendantlife.com. Dia adalah seorang pramugari yang bertemu dengan pramugari dari maskapai lain bernama Celessa.

Uniknya, mereka langsung akrab begitu saja ketika si penulis menceritakan dirinya sedang patah hati dan minta bergabung dalam perjalanan Celessa ke Kyoto, Jepang. Dia mengatakan, bepergian dengan seseorang yang tidak dikenal dengan baik tidaklah begitu aneh bagi sesama kru pesawat.

3. Merasa Bosan

Menjalani pekerjaan sebagai pramugari akan membuatmu merasa bosan. Ya, ini adalah bagian dari hal tak terduga dari kehidupan seorang pramugari.

Bayangkan saja, pramugari hanya menjalankan rutinitas pekerjaan yang sama setiap waktu. Semua terjadi secara berulang dan pramugari juga mungkin akan lelah meladeni amarah penumpang.

4. Hal Tak Menyenangkan Menjadi Pramugari Apakah dibenakmu pramugari adalah pekerjaan yang selalu menyenangkan? coba pikirkan dulu baik-baik. Selain pramugari menjalani hari monoton, mereka juga seringkali menghadapi situasi yang membuat kewalahan. Sampai-sampai, penulis di flightattendantlife.com menyebutkan dia harus menginap di berbagai negara demi urusan pekerjaan. Selain itu, dia juga merasa sakit karena mata merah yang disebabkan terbang berulang-ulang. 5. Berpikir 2 Kali Jika Ingin Berhenti Ada kalanya seorang pramugari merasa ingin berhenti dari pekerjaannya. Mereka menginginkan terus berada di rumah. Namun, banyak pikiran-pikiran yang mengganggu ketika hendak melaksanakan keinginan tersebut. Muncul ketakutan seperti apakah ada pekerjaan lain yang lebih baik di luar sana. Pada akhirnya, seorang pramugari akan tetap tinggal dan melanjutkan pekerjaannya. Meskipun, sebenarnya tak menutup kemungkinan mantan pramugari pun bisa memiliki pekerjaan impian.