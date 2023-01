TERJEBAK dalam antrean di bandara membuat penumpang was-was akan tertinggal pesawat. Tak cuman itu, mengantre terlalu lama demi menjalani sederet pemeriksaan bandara juga terkadang bikin kesal.

Jika tak ingin situasi semacam itu terjadi, rasanya Anda perlu mengikuti beberapa tips berikut ini. Jangan biarkan antrean panjang saat pemeriksaan bandara merusak hari-hari Anda!

1. Twilight Check-In

Tips melewati pemeriksaan bandara bebas antre pertama berkaitan dengan Check In. Hidari check in di waktu yang mepet jika tidak ingin rangkaian pemeriksaan seterusnya berakhir pada antrean panjang.

Mengutip dari situs The Travelista, beberapa bandara di Inggris Raya menawarkan pilihan twilight check in yakni melakukan check in di waktu senja atau malam hari. Dengan begitu, kamu bisa check in bagasi lebih awal.

Opsi satu ini akan sangat membantu jika kamu memiliki jadwal penerbangan di pagi hari.

2. Online Check-In

Selain twilight check-in, kamu juga bisa melakukannya dengan cara online untuk lebih menghemat waktu. Beberapa maskapai bahkan mewajibkan penumpang untuk check-in online.

Apabila kamu menerapkan tips satu ini, setidaknya kamu bisa menghindari antrean check in. Selain itu tentunya ketika kamu datang lebih pagi di saat sudah check in, proses pemeriksaan selanjutnya di bandara pun bisa kamu lalui ketika masih sepi penumpang.

3. Gunakan Layanan Fast Track

Untuk kamu yang benar-benar tak ingin mengantri pemeriksaan bandara, mungkin kamu menggunakan layanan fast track. Tentu saja layanan ini dikenakan biaya dengan nominal tertentu.

Tapi jika kamu memang membutuhkan kecepatan dan kenyamanan, setidaknya fast track dapat membantu melewati antrean check in, keamanan, dan sampai akhirnya bisa menaiki pesawat tanpa diliputi rasa stress.

4. Datang ke Bandara Lebih Cepat Tips selanjutnya untuk bisa melewati pemeriksaan bebas antrean adalah dengan datang ke bandara lebih cepat. Mengutip dari skyscanner, ada baiknya penumpang tiba di bandara dua jam sebelum keberangkatan untuk penerbangan jarak pendek serta tiga jam apabila mengambil penerbangan jarak jauh. 5. Terbang dari Bandara yang Lebih Kecil Apabila memungkinkan, tidak ada salahnya terbang dari bandara yang lebih kecil. Namun kembali lagi ini tergantung pada tujuan penerbanganmu. Biasanya, bandara yang lebih kecil memiliki lebih sedikit penumpang sehingga antrean pun tak akan sepanjang bandara besar.