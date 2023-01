KOTA Jakarta memiliki taman baru bernama Link In Park yang akan segera dibuka untuk umum. Letaknya di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Taman ini dilengkapi sejumlah fasilitas yang membuatnya akan jadi spot wisata baru di Ibu Kota.

Nama taman tersebut memang sangat mirip dengan grup band rock legendaris asal Amerika Serikat, Linkin Park. Band terlaris pada abad 21 ini sangat populer di Indonesia.

Lagu-lagu hits Linkin Park yang kerap didengarkan oleh para anak muda generasi 90-an seperti "Crawling", "In the End", "Numb", "What I've Done", "Somewhere I Belong" dan lainnya.

Namun, meski nama taman baru di Jakarta mirip dengan grup band tersebut, tapi sama sekali tidak ada hubungannya.

Untuk kabar segera diresmikannya Taman Link In Park, terlihat pada sebuah unggahan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta di akun instagram resminya @tamanhutandki. Taman tersebut diketahui berada di kawasan Jakarta Pusat.

Pada unggahan @tamanhutandki, terdapat 7 buah foto yang memperlihatkan berbagai spot-spot menarik di taman tersebut. Dari mulai spot skatepark, Area Skateboard, Fitness Outdoor, Area Bermain Anak, Toilet, dan Rumah Hobbit.

Foto-foto tentang Taman tersebut terlihat sangat menarik, dan sangat cocok bagi para anak muda yang ingin bermain skateboard, sepeda, atau anak-anak kecil yang ingin bermain dengan berbagai fasilitas menarik. Kamu juga tidak perlu bingung mencari toilet saat adanya 'panggilan alam', karena sudah tersedia di taman tersebut.

Tidak seperti taman pada umumnya,Link In Park dilengkapi dengan bioswale yang terdapat di bagian depan. Adapun fungsi dari bioswale yaitu sebagai pengendali limpahan air hujan saat musim hujan melanda.

Gunanya dari bioswale tersebut, yakni untuk mencegah terjadinya banjir, dengan cara menyerap air ke dalam tanah. Jadi selain bisa menjadi tempat untuk bermain dan bersantai, Link In Park juga bisa berkontribusi untuk mencegah banjir di kawasan tersebut. Dalam caption unggahannya, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta juga mengajak masyarakat untuk berkunjung ke Link In Park nantinya setelah diresmikan. "Bagi kamu yang ingin berkunjung nanti, alamatnya di Jl. Jendral Ahmad Yani, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, tepatnya berada di depan Green Pramuka Square Mall, yaa!," tulis Distamhut DKI Jakarta. Namun, sayangnya Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta belum memberikan informasi jelas soal kapan diresmikannya taman tersebut. Jadi untuk kamu yang ingin berkunjung, harap bersabar dulu yah.