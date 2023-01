BERKENDARA dengan moda transportasi darat menjadi yang paling umum di dunia. Namun, ternyata ada beberapa negara yang masuk kategori tidak aman untuk dijajal dengan kendaraan darat, berdasarkan data yang dirilis The Swiftest.

Ada tujuh faktor pembanding yang digunakan untuk menyusun daftar tersebut, berkaitan dengan kesejahteraan sosial, infrastruktur, dan keamanan negara.

Penilaian didasarkan pada tingkat kecelakaan per 100.000 penduduk dan kematian lalu lintas. Data untuk memenuhi kedua indikator tersebut diambil dari lembaga resmi, seperti dari Kantor PBB dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Sistem penilaian yang digunakan mulai dari A+ untuk negara yang masuk kategori aman, hingga F untuk negara yang dianggap ‘paling mematikan’.

Secara keseluruhan, ada tujuh negara yang masuk dalam daftar negara paling berbahaya untuk berkendara, berikut daftarnya:

1. Republik Dominika – 64,6 per 100 ribu penduduk

2. Arab Saudi – 35,9 per 100 ribu penduduk

3. Thailand – 32,2 per 100 ribu penduduk

4. Vietnam – 30,6 per 100 ribu penduduk

5. Malaysia – 22,5 per 100 ribu penduduk

6. Iran – 21,5 per 100 ribu penduduk

7. Afrika Selatan – 22,2 per 100 ribu penduduk

Dengan raihan poin yang tinggi, WHO menyebut Republik Dominika sebagai negara dengan kecelakaan lalu lintas terburuk di dunia.

Kematian tahunan terkait lalu lintas di negara ini rata-rata 3.000 orang, lebih tinggi dibanding Zimbabwe, Liberia, dan Venezuela.

Sementara Arab Saudi, Thailand, Vietnam, dan Afrika Selatan memiliki rata-rata 22,2 per 100.000 penduduk.

Indonesia sendiri, menurut data WHO masih tergolong negara dengan kematian lalu lintas yang cukup tinggi, dengan estimasi poin 12,2 kematian per 100 ribu penduduk per tahun.