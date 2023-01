MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengimbau masyarakat saat berwisata agar waspada terhadap cuaca ekstrem yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia jelang libur Tahun Baru Imlek 2023.

"Utamakan keselamatan dan keamanan. Kita juga pastikan, bahwa kehandalan dari transportasi dan destinasi ini betul-betul diutamakan menjadi safety first," katanya dalam Weekly Press Brief with Sandi Uno secara virtual, Senin (16/01/2023).

Sandiaga meminta masyarakat berwisata saja di dalam negeri pada momen libur Imlek dan banyak mengonsumsi produk-produk ekonomi kreatif lokal, mulai dari musik, fesyen hingga kuliner khas Indonesia.

Selain itu, momentum liburan Imlek 2023 bisa menjadi kesempatan besar untuk lebih jauh lagi mengenal keanekaragaman di desa-desa wisata. Di mana masing-masing dari desa menyuguhkan pesona keindahan, hingga kekhasannya untuk para wisatawan yang mengunjunginya.

"Ini kekayaan yang kita miliki, dan ini kalian harus mengambil kesempatan ini mumpung lagi liburan imlek. Untuk lebih mengenali dan mendukung program berwisata di Indonesia aja," terangnya.

Sementara itu Sandiaga juga mengingatkan, agar semua pihak khususnya pelaku Parekraf, agar bergotong royong guna mencapai target 7,4 wisman pada tahun 2023 ini. Di mana angka tersebut dua kali lipat dari target sebelumnya.

Sandiaga menyebut, untuk mencapai itu semua perlu adanya kolaborasi dari berbagai pihak. Agar target 7,4 juta wisman itu bisa diraih dengan tepat sasaran. Serta nanti kedepannya, dapat memajukan ekonomi di Indonesia. "Ini (jumlah target) dua kali lipat dari target tahun lalu, hanya bisa dicapai dengan kolaborasi," pungkasnya.