TAHUN Baru Imlek 2023 dirayakan pada Minggu, 22 Januari nanti. Masyarakat Tionghoa akan merayakan Imlek selama 15 hari hingga ditutup dengan Cap Go Meh. Lalu, apa perbedaan Imlek dan Cap Go Meh?

Imlek dan Cap Go Meh merupakan momentum besar bagi etnis Tionghoa yang sangat dinanti. Mereka mempersiakan berbagai kebutuhan untuk menyambut Imlek.

Di Indonesia, perayaan Imlek juga sangat meriah di berbagai daerah terutama di kawasan pecinan. Kehadiran festival Cap Go Meh membuat suasana makin semarak.

Nah, berikut perbedaan Imlek dan Cap Go Meh.

Imlek

Imlek atau Tahun Baru China sejatinya didasari atas penanggalan bulan yang sebenarnya tidak berjarak terlalu jauh dengan perayaan Tahun Baru Masehi.

Suasana Imlek

Di China, penggunaan kalender bulan sudah dilakukan sejak masa Dinasti Shang yang berkuasa pada tahun 14 Sebelum Masehi.

Tahun Baru China alias Imlek atau Festival Musim Semi adalah perayaan paling penting bagi masyarakat di Tiongkok.

Selama perayaan, seluruh kegiatan bisnis nyaris dihentikan, sebab orang-orang di China akan berkumpul dengan keluarga dan menjalani rangkaian peringatan tahun baru dengan khidmat.

Kata Imlek sendiri bukanlah kata yang berasal dari China. Sebab penyebutan perayaan ini hanya ada di Indonesia, bahkan di Tibet perayaan ini dikenal dengan istilah Losar, di Vietnam disebut Tet, sedangkan di Korea Utara dan Korea Selatan dinamakan Seollal.

Cap Go Meh

Sejatinya tak ada perbedaan antara Imlek dan Cap Go Meh, sebab Cap Go Meh adalah bagian dari perayaan Imlek. Cap Go Meh dalam bahasa Hokkien berarti malam kelima belas.

Cap Go Meh sendiri sering disebut dengan istilah Festival Lampion. Sebab, pada abad ke-17 pada masa Dinasti Han setiap malam tanggal ke-15 bulan pertama, keluarga istana dan seluruh warga mengadakan perayaan.

Perayaan itu dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan memasang lentera atau lampion yang berwarna-warni. Bahkan hampir di seluruh tempat di wilayah kekaisaran di Cina kala itu merayakan Cap Go Meh.

Itulah perbedaan Imlek dan Cap Go Meh.