TERDAPAT banyak pilihan penginapan kekinian di Jakarta Selatan, yang bisa jadi daftar tempat staycation bersama teman-teman, atau keluarga. Arsitektur serta interior yang unik, atau instagramable, saat ini sangat banyak dicari.

Anda tak perlu bingung untuk menentukan dimana tempat terbaik untuk menginap, karena Okezone punya 5 rekomendasi penginapan kekinian yang aesthetic dan tentunya instagramable, yang terletak di kawasan Jakarta Selatan. Berikut ulasannya;

1. Sutasoma Hotel

Sutasoma hotel merupakan rekomendasi penginapan pertama, dengan interior yang instagramable.

Terletak di Jalan Darmawangsa III Nomor 2, Pulo, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Hotel ini cocok untuk Anda yang sedang mencari tempat untuk staycation bersama dengan teman-teman terdekat karena kamarnya yang luas.

Tipe kamar yang ada di Sutasoma hotel ini ada dua yaitu, kamar deluxe dengan harga terendah mulai dari Rp1,3 juta dan suite junior dengan harga Rp2,4 juta.

(Foto: Instagram/@sutasomahotel)

Fasilitas yang ditawarkan oleh hotel ini juga sangat lengkap. Mulai dari gym, pool, lounge, fasilitas rapat, restoran, parkir gratis, dan masih banyak lagi.

2. White Tree Residence

Selanjutnya ada White Tree Residence, yang terletak di Jl. Asem II No. 19 / 18 A, RT.14/RW.5, Cipete Selatan, Cilandak, RT.14/RW.5, South Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan.

Lokasinya sangat strategis, karena terletak dekat dengan stasiun MRT, tempat belanja batik KoenoKoeni, dan rumah sakit SOS medika.

Interior kamarnya modern dan mewah, ditambah dengan ruangannya yang luas dan terbagi menjadi dua lantai. Harga sewa per malamnya mulai dari Rp700.000 saja.

3. Lamandau House

Salah satu hidden gem penginapan, yang ada di Jakarta Selatan. Lamandau House terletak di Jalan Lamandau III, No. 5, Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru.

(Foto: Instagram/@thelamandau)

Penginapan super kece dan aesthetic ini, harga permalamnya mulai dari Rp600.000 saja. Tempatnya sangat amat homey, bahkan suasana yang ditawarkan layaknya di Bandung. Karena di sekitar penginapan masih hijau dan asri.

Kamar mandinya terang dengan warna dominan putih, dan dilengkapi dengan bathtub dan shower. Selain itu, bagian outdoornya dibuat dengan konsep seperti taman dan cafe yang unik, berupa glass house.

4. W Home Senopati

Masih terletak di area Kebayoran Baru, W Home Senopati juga gak kalah kekinian dengan 3 penginapan di atas. Ruangannya modern dan minimalis, yang sudah dilengkapi dengan akses Netflix.

Kamu bisa booking kamarnya mulai dari harga Rp800.000 saja. Tempatnya terletak dekat dengan Terminal Blok M, dan toko hadiah yaitu pasar santa, dan Grand Lucky Superstore.

Penginapan ini terletak di Jalan Cikatomas Il No. 24-26, RW .4, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

(Foto: Instagram/@whome.cipete)

5. Ra Suites Simatupang

Last but not least, ada Ra Suites Simatupang yang terletak di Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Salah satu hotel bintang lima yang harganya di bawah Rp1 juta.

Hotel ini menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan oleh para pengunjung. Mulai dari penunjang kebutuhan untuk bisnis berupa ruang pertemuan yang luas.

Selain itu juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas mewah lain, mulai dari hiburan, pusat kebugaran, bahkan Anda bisa memanjakan diri dengan fasilitas spa untuk melepaskan penat dari segudang aktivitas sehari-hari selama bekerja.