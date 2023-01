JAKARTA punya banyak sekali tempat wisata kuliner yang menyajikan aneka makanan dan minuman lezat. Buat penggemar cokelat juga tak perlu bingung, karena spot kuliner cokelat di Ibu Kota bertaburan.

Mengonsumsi cokelat memang baik untuk kesehatan asal tidak berlebihan dan tak terlalu banyak kandungan gulanya. Bisa juga membuat suasana hati jadi lebih bahagia dan tambah rileks.

Cokelat mengandung molekul psikoaktif yang dapat merangsang produksi endorphin dalam tubuh manusia sehingga mampu menciptakan perasaan bahagia atau senang bagi siapa saja yang memakannya.

Saat ini, ada banyak makanan dan minuman berbahan cokelat yang bisa ditemukan di pasar. Cokelat sangat digemari oleh semua usia.

 BACA JUGA:Yuk Nikmati 6 Kuliner Lezat di Pecinan Glodok, Nomor 4 Kesukaan Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri

Bagi Anda yang mencari spot kuliner coklat di Jakarta, yang paling nikmat pastinya, berikut 5 spot kuliner cokelat di Jakarta yang bisa Anda kunjungi sebagaimana dirangkum Okezone.

1. Godiva

Godiva, merupakan gerai cokelat internasional yang sudah ada sejak tahun 1926 dan memiliki banyak cabang yang tersebar di dunia. Ada dua cabang Godiva di Jakarta, yakni di Plaza Senayan dan Plaza Indonesia.

Ilustrasi

Godiva menawarkan berbagai menu cokelat seperti es krim, cokelat kemasan, biskuit, dan lain-lain, sehingga tidak perlu diragukan lagi soal lezatnya olahan coklat di sini.

Lezatnya coklat olahan khas Godiva siap memanjakan lidah. Tidak hanya itu, Godiva juga menyediakan merek cokelat unggulan yang bisa Anda coba seperti Chocolatier dari Belgia.

 BACA JUGA:5 Destinasi Ideal Buat Rayakan Imlek di Jakarta, Yuk Main ke Kampung China hingga Berburu Kuliner

2. Better Chocolate Than Never

Berlokasi di Jalan Panglima Polim IV No. 14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Better Chocolate Than Never merupakan restaurant yang menyediakan berbagai olahan cokelat yang bisa Anda nikmati.

Menu olahan cokelat yang ditawarkan seperti es krim, pie, kue, dan lain-lain. Tidak hanya menawarkan berbagai menu serba cokelat yang lezat, Better Chocolate Than Never juga memiliki desain interior yang keren, elegan, dan instagramable.

Bagi Anda pecinta cokelat, Anda bisa mengunjungi Better Chocolate Than Never, soal kebersihan Anda tidak perlu ragu lagi.

Follow Berita Okezone di Google News

3. Nomz Kitchen & Pastry Berlokasi di Grand Indonesia, Nomz Kitchen & Pastry juga merupakan restaurant yang menyediakan berbagai olahan cokelat di Jakarta. Meskipun terlihat sederhana, namun olahan coklat di Nomz memiliki rasa yang sangat lezat. Para koki hebat seperti Arnold Poernomo, Kim Pangestu, dan Fery Jong juga menjadikan berbagai menu di Nomz Kitchen & Pastry sangat lezat untuk dinikmati. Lokasi yang bersih dan terlihat elegan serta instagramable juga menjadikan Nomz Kitchen & Pastry wajib Anda kunjungi sebagai pecinta cokelat. 4. Eric Kayser Eric Kayser merupakan, restoran serba coklat di Jakarta yang mudah dijumpai karena memiliki cukup banyak cabang, seperti di Plaza Senayan, Lippo Mall Puri, Gandaria City, dan French Embassy Complex. Eric Kayser adalah toko roti asal Paris yang tidak perlu diragukan lagi kelezatan tiap menunya. Menu favorit kebanyakan orang adalah dessert dari Eric Kayser karena sangat menggiurkan untuk dicoba. Tidak hanya itu, menu Croissant Chocolate juga wajib Anda coba ketika berkunjung ke Eric Kayser, lezatnya olahan cokelat yang manis dan crunchy bisa membuat Anda ingin menikmatinya terus-menerus. 5. Dapur Cokelat Apa Anda sudah tahu Dapur Cokelat? Dapur coklat merupakan Industri cokelat asli Indonesia yang mudah dijumpai di beberapa kota di Indonesia. Memiliki banyak cabang, di daerah Jakarta Dapur Cokelat bisa Anda temui di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No.12, Jakarta Selatan. Anda bisa mencoba lezatnya coklat kemasan, kue kering, permen coklat, hingga kue ulang tahun khas Dapur Cokelat. Bisa disebut tempat serba coklat di Jakarta karena Dapur Cokelat menjual olahan cokelat yang lengkap dan lezat. Tak hanya itu, Dapur Cokelat juga menawarkan harga yang relatif lebih murah dan tentunya pas dengan isi kantong dibanding toko olahan cokelat lainnya.