WEBSITE pariwisata Pulau Lord Howe di Australia diduga diretas oleh hacker. Pengunjung laman terkejut saat membuka halaman situs itu karena bukan info wisata yang mereka dapat, melainkan artikel tentang kencan, seks, dan tautan berbau pornografi.

Pulau Lord Howe merupakan destinasi liburan populer di lepas pantai Port Macquarie, New South Wales, Australia. Wajar saja jika website pariwisata pulau cantik tersebut sering dikunjungi wisatawan.

Melansir dari News.com.au, Rabu (25/1/2023), artikel tentang seks dan pornografi yang muncul di website telah dihapus dari situs web, tetapi beberapa pengunjung yang sempat melihatnya telah membagikan tangkapan layar ke grup meme Facebook.

Ketika membuka laman menu situs web, akan terlihat headline berjudul “26 Year Old Man Dating 35 Year Old Woman”.

Di bawah heading juga dicantumkan dua tautan, yang masing-masing mengarah ke aplikasi kencan online dan aplikasi rating x.

Salah satu tautan tersebut akan membawa pengunjung ke artikel berjudul “How to Date a Younger Woman without Being the Worst”.

Di bawahnya juga terdapat artikel clickbait berjudul “How to Build Wealth Through Real Estate”, yang berisi ocehan tentang kencan.

“Dan jika Anda berada dalam permainan, apakah Anda tidak ingin bermain dengan yang terbaik?” retoris penulis dalam artikel yang berkaitan dengan aplikasi kencan, Tinder.

Tidak hanya itu, judul lain juga merujuk pada aplikasi kencan seks, yang disebut-sebut sebagai aplikasi Casual Sex tanpa string untuk wanita berusia lebih dari 40 tahun. Respon cepat diberikan oleh pengunjung yang melihat tampilan aneh situs tersebut. Mereka mengirimkan tangkapan layar salah satu artikel ke Instagram resmi Visit Lord Howe Island. Sementara pihak otoritas Lord Howe Island sedang melakukan penyelidikan atas peretasan situs mereka. Seorang juru bicara mengatakan situs mereka telah dipulihkan, dan sedang berada dalam pemantauan. “Segera setelah kami diberitahu tentang peretasan itu, developer kami segera menanganinya,” katanya. “Kami tidak tahu dari mana asalnya atau siapa (peretasnya), tapi itu hanya bisa dilihat di ponsel, melalui mesin pencari tertentu.”