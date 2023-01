Apa saja yang Anda ketahui tentang Jepang? Negara yang dijuluki sebagai Negeri Sakura ini merupakan salah satu destinasi liburan terpopuler dan tentu menjadi yang paling favorit dikunjungi oleh berbagai wisatawan dari seluruh dunia.

Berbicara soal liburan di Jepang, negara yang satu ini sudah dikenal sebagai negara dengan beragam destinasi wisata khas yang tentunya unik dan menarik. Setiap sudut di Jepang rasanya wajib untuk dikunjungi dan juga diabadikan.

Sebagai ibukota dari negara Jepang, Tokyo merupakan salah satu kota besar yang disebut sebagai kota terpadat di dunia. Tokyo bisa menjadi salah satu destinasi liburan Anda ketika sedang berlibur di Jepang. Tentunya, banyak sekali destinasi wisata yang berlokasi di Tokyo dan kota ini seringkali ramai oleh para wisatawan dari berbagai negara.

Liburan ke Tokyo tentu akan terasa seru dan menyenangkan jika Anda mengajak orang-orang terdekat, seperti liburan bersama keluarga. Tak hanya itu, liburan akan lebih menyenangkan jika Anda tidak memikirkan soal pengeluaran.

Rekomendasi Tempat Wisata di Jepang

Jepang menyuguhkan berbagai tempat wisata yang tentunya wajib untuk dikunjungi ketika Anda sedang berlibur kesana. Mulai dari wisata bersejarah seperti kuil, tempat rekreasi, pusat perbelanjaan di tengah kota, hingga menyajikan wisata kuliner yang unik dan menarik.

Berikut ini adalah rekomendasi destinasi wisata di Tokyo untuk Anda kunjungi ketika liburan bersama keluarga. Simak ulasan selengkapnya.

1. Tokyo Disneyland

Siapa yang tidak tahu dengan taman hiburan yang satu ini? Ketika berkunjung ke Disneyland, Anda dan keluarga akan merasa sedang berada di dunia yang penuh dengan keajaiban. Ada 6 taman hiburan Disneyland yang terdapat di beberapa negara di dunia, salah satunya ada di Tokyo.

Untuk Anda pecinta karakter Disney dan cerita-ceritanya yang menyenangkan, tentunya Anda tidak boleh melewatkan kesempatan untuk berkunjung ke Tokyo Disneyland. Di sana, Anda bisa bertemu dengan karakter Disney yang lucu dan naik berbagai wahana yang seru. Tokyo Disneyland tentunya menjadi tempat wisata yang menyenangkan untuk anak-anak.

2. Meiji Jingu

Selain wisata berupa taman hiburan, di Tokyo juga terdapat wisata bersejarah berupa kuil yaitu Meiji Jingu atau Kuil Meiji. Kuil Meiji ini menyuguhkan sebuah kuil tradisional yang bangunannya terlihat megah. Tak hanya itu, terdapat tradisi dan adat istiadat yang masih diterapkan disana.

Kuil Meiji ini didirikan oleh Kaisar Meiji dan Istrinya, untuk didedikasikan kepada para roh dewa. Ketika berkunjung ke Kuil Meiji, Anda juga akan mengikuti beberapa tradisi disana, seperti membungkukkan badan dua kali dan menggenggam tangan ketika Anda memasuki bangunan utama kuil ini. Anda juga bisa memanjatkan doa-doa ketika berada di dalam kuil.

3. Imperial Palace East Gardens

Selain Meiji Jingu, ada juga Imperial Palace East Gardens, sebuah wisata budaya dan sejarah berupa taman di kawasan Istana Kekaisaran Tokyo. Meski berada di dalam pekarangan Istana Kekaisaran Tokyo, taman ini menjadi tempat wisata yang terbuka untuk umum dan Anda juga bisa berkunjung kesana.

Taman yang sangat luas ini dibangun pada 1988, dan merupakan reruntuhan dari kastil pertahanan pada zaman Edo.

4. Ghibli Museum

Untuk Anda para pecinta film dan tokoh-tokoh dari studio animasi terkenal di Jepang yaitu Studio Ghibli, terdapat sebuah museum bernama Ghibli Museum. Ghibli Museum ini berlokasi di Mitaka, Tokyo.

Tempat ini dirancang untuk menghidupkan tokoh-tokoh dan dunia di film-film yang dilahirkan oleh Studio Ghibli. Studio Ghibli itu sendiri, merupakan studio animasi terkenal di Jepang yang dirancang oleh Hayao Miyazaki. Ghibli Museum akan menjadi tempat yang cocok untuk anak-anak yang menyukai tokoh-tokoh dari Studio Ghibli.

Beberapa film populer yang dirancang oleh Studio Ghibli adalah My Neighbor Totoro, The Wind Rises, Cliff by The Sea, Spirited Away, Grave of the Fireflies, Princess Mononoke dan masih banyak lagi.

5. Harajuku

Setelah mengunjungi taman hiburan dan wisata budaya yang bersejarah, tentunya Anda tidak boleh melewatkan berbagai pusat perbelanjaan yang terkenal di Tokyo.

Salah satunya adalah Harajuku, merupakan salah satu distrik di Tokyo yang terkenal sebagai pelopor mode fashion eksentrik dan kesenian jalanan yang unik juga menarik. Tak hanya itu, Harajuku juga menjadi pusat perbelanjaan berbagai mode fashion yang unik, mulai dari toko busana klasik hingga butik tradisional.

6. Ginza

Selain Harajuku, ada juga pusat perbelanjaan Ginza, yang justru menjadi pusat perbelanjaan yang menjual berbagai mode fashion yang mewah dan kelas atas. Di Ginza, Anda juga bisa sambil mengunjungi beberapa bar mewah dan restoran kelas atas.

Demikian beberapa rekomendasi destinasi wisata di Tokyo, Jepang yang bisa Anda kunjungi bersama keluarga. Sudah memiliki rencana untuk berangkat ke Tokyo? Jika belum, segera rencanakan liburan Anda dan jangan lupa untuk persiapkan segala akomodasi liburan.

