Singapore dikenal sebagai salah satu negara paling maju di Asia Tenggara, dan secara kebetulan menjadi negara tetangga Indonesia. Saking dekatnya Singapore dan Indonesia, Anda bahkan bisa pergi ke Singapore hanya menggunakan kapal, menyeberang dari Batam untuk menuju ke Singapore.

Meskipun termasuk sebagai negara yang kecil, Singapore dilengkapi dengan berbagai fasilitas, karena memang Singapore terkenal sebagai tempat persinggahan untuk orang-orang yang berbisnis di sekitar Asia Tenggara. Meskipun terkenal sebagai negara bisnis, Singapore juga kerap kali dikunjungi sebagai tempat liburan, contohnya area Lavender di Singapore.

Tak heran, kalau Anda pergi ke Lavender, ada banyak sekali pilihan hotel di Lavender Singapore bisa Anda temukan. Apa Anda salah satunya yang tertarik ke Lavender Singapore? Intip dulu beberapa rekomendasi hotel di Singapore di bawah ini!

Pilihan Hotel di Lavender Singapore

Harbour Ville Hotel Hamilton @ Lavender

Lokasi: 40 Hamilton Road, Lavender, Singapore, 209210

Harga: mulai dari Rp1.300.000

Rekomendasi hotel pertama di Singapore yang bisa Anda coba yaitu Harbour Ville Hotel Hamilton @ Lavender. Ini termasuk sebagai salah satu hotel bintang tiga di area Lavender, yang kerap kali dijadikan pilihan oleh wisatawan.

Dari laman Traveloka sendiri, Harbour Ville Hotel Hamilton @ Lavender sudah lebih dari seribu kali dipesan oleh pelanggan Traveloka, lho! Untuk total kepuasan pengunjung terhadap fasilitas hotel, ada di angka 8.2.

Hotel ini juga dekat sekali dengan berbagai transportasi umum yang bisa Anda gunakan. Beberapa di antaranya seperti Bendemeer MRT Station, Lavender mRT Station, Farrer Park MRT Station, dan lain-lain.

Sedangkan untuk tempat wisata, ada Thekchen Choling Singapore, Aperia Mall, Sri Vadapathira Kaliamman Temple, Sakya Muni Buddha Gaya Temple, dan masih banyak lagi.

Hotel ini terdiri dari beberapa pilihan kamar, seperti Deluxe Single Room (No Window), Deluxe Queen Room (No Window), Deluxe Queen With Window, Deluxe Twin No Window, dan lain-lain.

Arton Boutique Hotel

Lokasi: 176 Tyrwhitt Road, Lavender, Singapore, 207576

Harga: mulai dari Rp1.700.000

Pilihan hotel di sekitar Lavender Singapore, berikutnya adalah Arton Boutique Hotel. Hotel yang satu ini termasuk hotel bintang tiga, yang berlokasi di sekitar Jalan Tyrwhitt.

Dari laman Traveloka, hotel ini mendapatkan total skor untuk fasilitas yang ada di angka 8.3, berdasarkan lebih dari seribu ulasan dari pengguna setia Traveloka. Angkai ni cukup menjadi bukti, bahwa banyak pengunjung yang merasa puas dengan hotel ini, selain karena lokasinya yang strategis.

Hotel ini juga dekat sekali dengan banyak pilihan transportasi publik, seperti Bendemeer MRT Station, Lavender MRT Station, dan lain-lain. Sedangkan untuk tempat wisata, beberapa pilihan yang bisa Anda kunjungi seperti Tang Teng Niah, Indian Heritage Centre, Masjid Abdul Gafoor, Our Lady of Lourdes Church, dan masih banyak lagi.

Terdapat beberapa pilihan kamar bisa Anda pilih, seperti: Superior Queen, Superior Twin, Deluxe King, Queen Loft, Family Loft, dan lain-lain.

J8 Hotel Singapore

Lokasi: No. 8 Townshend Road, #01-01, Lavender, Singapore, 207606

Harga: mulai dari Rp1.200.000

J8 Hotel Singapore jadi pilihan hotel di sekitar Lavender Singapore, yang bisa Anda coba sebagai akomodasi penginapan. Hotel bintang tiga yang satu ini berlokasi di sekitar Jalan Townshend.

Sudah ribuan orang percaya dan memilih hotel ini sebagai tempat penginapan selama di Singapore melalui Traveloka. Total skor yang diberikan pun cukup tinggi, yaitu berada di angka 8.5.

J8 Hotel Singapore ini bisa dibilang berlokasi di tempat yang strategis, karena ada banyak pilihan transportasi publik yang jaraknya kurang dari 1 kilometer. Beberapa di antaranya seperti Jalan Besar MRT Station dan Lavender MRT Station. Terkait tempat wisata yang bisa Anda kunjungi seperti Muslim Cemetery, Vintage Camera Museum City Square Mall, dan lain-lain.

Hotel yang satu ini menyediakan beberapa pilihan tipe kamar bisa Anda pilih. Beberapa di antaranya meliputi: Deluxe Gold Twin, Deluxe Gold, Superior Gold Twin Without Window, dan masih banyak lagi.

V Hotel Lavender

Lokasi: 70 Jellicoe Road, Lavender, Singapore, 208767

Harga: mulai dari Rp1.500.000

Pilihan hotel terakhir yang bisa Anda coba ketika menginap di Lavender Singapore, yaitu V Hotel Lavender. Ini termasuk ke dalam pilihan hotel bintang empat yang menawarkan harga cukup terjangkau di kelasnya.

V Hotel Lavender sudah belasan ribu kali dipesan oleh pengguna Traveloka. Total keseluruhan untuk fasilitasnya ada di angka 8.5. Cukup menari, bukan?

Hotel ini menyediakan berbagai pilihan kamar yang bisa Anda pilih, seperti: Superior Double, Superior Twin, Superior 1 Queen Bed, Twin 2 Twin Beds, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Sia-siap pergi liburan ke Singapore, rencanakan dengan matang dengan Traveloka, ya!

