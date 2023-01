ASEAN Tourism Forum (ATF) 2023 akan digelar di Daerah Istimewa Yogyakarta pada 2 hingga 5 Februari nanti. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa persiapan penyelenggaraan event pariwisata tahunan terbesar di Asia Tenggara ini hampir 100 persen rampung.

Sandiaga berharap ATF 2023 bisa menjadi kick off pariwisata yang berbasis konservasi dan edukasi dengan terbatas. Selain itu memberikan kesempatan kepada 1000-1200 wisatawan dengan paket khusus.

"Yaitu paket konservasi dan edukasi dengan sandal upanat bisa menaiki bangunan candi. Inilah yang akan kita usung," katanya dalam Weekly Press Brief with Sandi Uno secara virtual, Senin (30/1/2023).

Sandiaga juga menyebut, topik pembahasan tahun ini terkait dengan percepatan pemulihan pariwisata pasca pandemi. Selain itu, Indonesia konsisten memperjuangkan agar pekerja pariwisata (tourism professional) yang berdaya saing tinggi agar bisa terserap di pasar ASEAN dan global.

ATF 2023 juga sesuai dengan hasil G20 Tourism Ministerial Meetings 2022, yaitu Bali Guidelines for Strengthening Communities and MSME as Tourism Transformation Agents: A People-centered Recovery.

"Berbicara tentang persiapan teknis, Marriot sebagai venue untuk pelaksanaan meeting-nya sendiri sudah siap. Tinggal bagaimana koordinasi dengan pihak-pihak yang nantinya akan mengisi booth di hotel tersebut," terangnya.

Sementara itu, untuk venue TRAVEX yang akan berlokasi di JEC, saat ini sedang mengalami renovasi. Menurut Dinas Pariwisata DIY, semua renovasi akan rampung pada pekan ini. Terkait dengan apakah event daerah ATF, akan diselenggarakan berbagai macam side event yang menarik, seperti: 1. Opening Ceremony di Candi Prambanan, di mana delegasi akan menonton pertunjukan tradisional Indonesia 2. Breakfast Meeting dengan US-ABC 3. Business Luncheon dengan CNN 4. ASEAN Tourism Awards 5. Closing Ceremony 6. Royal Banquette di Keraton Yogyakarta 7. Post Tour di kawasan Borobudur (Borobudur Trail of Civilization) dan Lava Tour Merapi "ATF diharapkan jadi event tahunan terbesar di kawasan ASEAN. Bukan hanya sebagai seremonial belaka, tapi kita siap berkompetisi dan berkolaborasi. Mudah-mudahan, ini mendapatkan dukungan dari semua pihak, terutama para pelaku pariwisata di Yogyakarta dan di seluruh nusantara," pungkasnya.