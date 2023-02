BOEING mengucapkan selamat tinggal pada pesawat 747 yang ikonik, mengirimkan pesawat terakhir ke Atlas Air pada Selasa, 31 Januari sore lalu sekaligus menandai berakhirnya era ketika jet jumbo pertama menguasai langit.

Ribuan karyawan Boeing termasuk beberapa yang disebut 'Incredibles' yang mengembangkan jet pada tahun 1960-an menyaksikan pengiriman terakhir pesawat bersejarah tersebut, yang membawa perjalanan udara besar-besaran dan mewakili bagian Americana yang tak terhapuskan.

Acara di pabrik raksasa itu diakhiri dengan penampilan selebritas John Travolta, yang menceritakan pengalaman belajar menerbangkan 747-400 sebagai duta Qantas Airlines.

"(Itu adalah) program terberat yang harus dijalani oleh setiap pilot komersial," kata Travolta, yang menyebut jet tersebut sebagai pesawat paling baik dan paling aman yang pernah dibuat.

Dikenal sebagai Queen of the Skies alias Ratu Angkasa, 747 adalah pesawat jet lorong ganda pertama di dunia, yang dirancang dan dibangun oleh Boeing dalam 28 bulan dan diperkenalkan oleh Pan Am pada tahun 1970 silam.

"Pesawatlah yang mendefinisi ulang industri dan mendefinisi ulang perjalanan udara," kata Guy Norris, salah satu penulis 'Boeing 747: Design and Development Since 1969' mengutip Antara.

Pengusaha miliarder Inggris, Richard Branson, yang terinspirasi untuk memulai sebuah maskapai penerbangan dengan satu Boeing 747 setelah terjebak dalam penerbangan yang tertunda, pada Selasa 31 Januari 2023 pagi menyebutnya sebagai 'binatang yang luar biasa' saat dia mengucapkan selamat tinggal.

Follow Berita Okezone di Google News

Fasilitas Boeing Everett, Washington, telah menjadi tempat produksi 747 sejak pembuatan pesawat. Dibangun pada tahun 1967 untuk memproduksi jet raksasa, itu tetap menjadi pabrik manufaktur terbesar di dunia menurut Boeing. Namun setelah lima dekade, permintaan pelanggan untuk 747 terkikis saat Boeing dan Airbus mengembangkan pesawat berbadan lebar dua mesin yang lebih hemat bahan bakar. Ketika Boeing mengonfirmasi pada Juli 2020 bahwa mereka akan mengakhiri produksi 747, Boeing hanya memproduksi setengah pesawat per bulan. Boeing mengirimkan lima 747 pada tahun 2022, sementara pada tahun 1990, tahun pengiriman puncak versi terlaris 747-400, Boeing mengirimkan 70 pesawat 747. "Karena bagian yang berbeda dari 747 terakhir, sayap atau struktur badan pesawat misalnya, jalur produksi perlahan mulai ditutup," kata Wakil Presiden dan Manajer Umum Boeing untuk program 747 dan 767, Kim Smith. Smith mengatakan, semua pekerja program 747 dipindahkan ke pekerjaan lain atau secara sukarela pensiun. 747 terakhir diluncurkan pada 7 Desember, membatasi program pada total 1.574. Pesawat tersebut telah menyelesaikan inspeksi dan uji terbang, terbang ke Portland selama liburan untuk mendapatkan pekerjaan cat. Pesawat akan terbang pada Rabu pagi ke markas Atlas di Cincinnati, Ohio. "Sementara Boeing juga membangun 767 dan 777 di Everett, perusahaan belum memutuskan program mana yang akan secara permanen mengambilalih ruang produksi 747, yang saat ini digunakan untuk persediaan 787 dan pekerjaan 777X," terang Smith. Boeing akan tetap terikat dengan 747 melalui bisnis aftermarket dan program penggantian Air Force One, yang dimenangkan Boeing pada 2018. Pewaris 747, 777X tidak akan siap untuk dikirim hingga tahun 2025, tetapi Chief Executive Boeing, David Calhoun memusatkan perhatiannya pada masa depan itu. "777 ialah pesawat berikutnya yang mendominasi ruang ini, menggusur semua pesaingnya begitu saja - dan kami bahkan belum memperkenalkan versi terbaik," ujar Calhoun.