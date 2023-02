WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo mengatakan, Travel Exchange (TRAVEX) yang merupakan side events ASEAN Tourism Forum (ATF) 2023 di Yogyakarta, diharapkan dapat menjadi sarana transfer knowledge yang bermanfaat bagi kemajuan industri pariwisata dan ekonomi kreatif (Parekraf).

"Sekaligus menjadi jembatan bagi pelaku industri pariwisata agar bisa menembus pasar internasional," kata Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo di Yogyakarta, Sabtu (4/2/2023).

Wamenparekraf Angela memantau langsung alur business to businesess (B2B) yang dilakukan pelaku usaha pariwisata se-ASEAN. Terdiri dari ASEAN NTOs, ASEAN Tourism Industries, Travel and Tourism Hospitality Industries, hotels and accommodation industries, TA/TO, serta pelaku MICE.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif itu juga menambahkan, banyak manfaat yang bisa diambil dari pameran TRVEX 2023 ini. Terlebih berkesempatan besar, agar semua produk-produknya bisa sampai ke pasar ASEAN.

"Banyak sekali manfaat dari pameran ini. Salah satunya menjadi kesempatan besar bagi pelaku industri kreatif dalam negeri untuk memasarkan produk unggulan mereka ke sejumlah negara anggota ASEAN," terangnya.

Turut mendampingi Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf, Ni Made Ayu Marthini; Direktur Wisata Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran Kemenparekraf, Masruroh; Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara Kemenparekraf, Dwi Marhen Yono; Direktur Pemasaran Pariwisata Regional II Kemenparekraf, Cecep Rukendi; dan Direktur Pemasaran Ekraf Kemenparekraf, Erwita Dianti.