YOGYAKARTA menjadi tuan rumah ASEAN Tourism Forum (ATF) 2023. Pertemuan tersebut membahas masa depan pariwisata Asia Tenggara pasca-dihantam pandemi Covid-19 yang juga berdampak secara global.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengaku optimistis, pariwisata di kawasan ASEAN akan terus tumbuh ditopang dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan UMKM, sehingga mampu menghadapi tantangan ekonomi global.

Menurut Sandi, pertumbuhan kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) tahun 2022 telah menunjukkan pemulihan yang kuat dari pandemi Covid-19.

"Data terbaru UNWTO menunjukkan lebih dari 900 juta wisatawan melakukan perjalanan internasional pada 2022. Meningkat dua kali lipat dibanding tahun 2021," kata Sandi dalam pembukaan 'The 26th Meeting of ASEAN Tourism Ministers-ASEAN Tourism Forum (ATF) 2023' di Marriot Hotel Yogyakarta, Sabtu (4/2/2023).

(Foto: Faisal/MPI)

Ditambahkannya, kendati tingkat perjalanan pelancong internasional saat ini telah meningkat, jumlah tersebut baru tumbuh sekitar 63 persen dari total perjalanan wisatawan internasional saat sebelum pandemi.

Kemudian untuk Timur Tengah dan Eropa, menjadi kawasan dengan tingkat pertumbuhan paling tinggi yakni sekitar 83 persen dari sebelum pandemi.

Sementara itu, wisatawan dari Amerika dan Afrika tumbuh 65 persen. Sedangkan untuk kawasan Asia dan Pasifik, pertumbuhannya baru sekitar 23 persen dari sebelum pandemi.

"Karenanya, saya merasa senang dan bersyukur kita bisa bertemu dalam forum yang akan menjadi permulaan bagi kita meningkatkan pertumbuhan pariwisata di dalam kawasan dengan semangat yang tinggi," tuturnya.

(Foto: Faisal/MPI)

Mantan Wagub DKI Jakarta itu menyebut, perjalanan panjang ASEAN menghadapi krisis di sektor pariwisata dalam beberapa dekade terakhir telah membuat masing-masing negara di kawasan semakin tangguh dan diyakini mampu menghadapi tantangan secara bersama-sama.

Sandi mencontohkan, jumlah kedatangan wisman ke Indonesia di tahun 2022 yang diperkirakan akan melampaui target di tahun 2023. Terlebih dengan China yang telah mencabut kebijakan pembatasan perjalanan, akan membuat potensi perjalanan wisatawan internasional semakin besar.

"Karenanya kami mematok target ambisius di tahun ini dan tahun depan," katanya.

Follow Berita Okezone di Google News

Pertemuan ATF kali ini menurut Sandi sangatlah istimewa. Pertama adalah untuk melanjutkan kesuksesan Presidensi G20 Indonesia juga untuk mengimplementasikan apa yang menjadi komitmen dalam Bali Guidelines G20.

"Yakni memperkuat upaya pemulihan dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia," ujarnya.

(Foto: Faisal/MPI)

Kegiatan The 26th Meeting of ASEAN Tourism Ministers-ASEAN Tourism Forum (ATF) 2023 tersebut dihadiri para delegasi, yakni Permanent Secretary of Tourism and Sports Thailand, Arrun Boonchai; Minister of State Singapore, Alvin Tan; Secretary of Department Tourism Philippines, Christina Garcia Fasco.

Turut hadir Minister of Culture, Information and Tourism Lao PDR, Suanesavanh Vignaket; Minister of Primary Resources and Tourism Brunei Darussalam, Dato Seri Setia Dr. Haji Abdul Manaf Bin Haji Metussin; Secretary of State Kamboja, Thok Sokhom; Minister of Tourism, Arts and Culture Malaysia, Dato Tiong King Sing; serta Deputy Secretary General ASEAN Secretariat, Satvinder Singh.